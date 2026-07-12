鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-12 22:10

Meta(META-US) 本週在人工智慧（AI）領域接連釋出重大進展，帶動股價寫下 2024 年 2 月以來最強勁的單週漲勢，市場對其 AI 實力與獲利前景的信心明顯回溫。

週五（10 日）當天，Meta 股價單日大漲 6%，使全週累計漲幅達到 14.8%，寫下至少自 2024 年 2 月以來最佳的單週表現，也讓公司今年以來的股價表現由負轉正，累計漲幅約 1.4%。

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上一次 Meta 出現類似強勁的單週漲勢，正是 2024 年 2 月，當時市場對公司推動的「效率之年」成本削減計畫初見成效給予正面回應，該計畫旨在以財務紀律修補先前大舉投入元宇宙業務所留下的觀感傷害。

如今這波漲勢顯示，Meta 可能正逐漸擺脫市場眼中「AI 落後者」的形象，也為公司後續加碼 AI 戰略創造更大空間。

旗艦模型低價搶市 疑似劍指價格戰

7 月 9 日，Meta 發表旗艦模型 Muse Spark 1.1，在代理能力、程式撰寫與多模態等多項測試中，表現超越 Google(GOOGL-US) 的 Gemini 模型，是 Meta 首款具備接近尖端水準代理程式設計能力、並提供付費 API 介面的商用模型。

執行長祖克柏近日也在 X 平台發文強調，該模型定價「非常低廉」，引發市場臆測 Meta 可能主動掀起 AI 推理服務的價格戰，對競爭對手施壓。

根據 Meta 公布的資費，Meta Model API 每個帳戶提供 20 美元免費額度，並採按量計費，輸入內容每百萬 token 收費 1.25 美元，輸出內容則為每百萬 token 4.25 美元。

Radio Free Mobile 創辦人 Richard Windsor 在週五報告中指出，Muse Spark 1.1 的推出印證了先前市場關於 Meta 可能跨足算力銷售新業務的傳言，並認為以目前的投資報酬率來看，Meta 推出面向第三方販售算力服務的可能性正在升高。

Windsor 也提到，Muse Spark 在程式撰寫能力上已逼近頂尖模型水準，但收費僅約對手的 25%，對一般市場而言極具吸引力。

自研晶片將量產 雲端業務營收上修

除模型進展外，Meta 在硬體與基礎設施上同步加速。報導指出，Meta 計畫於今年 9 月啟動代號「Iris」的自研 AI 晶片量產，該晶片由博通 (AVGO-US) 協助設計、台積電代工生產，僅花六週便完成測試驗證，公司並已與三星、SanDisk (SNDKV-US) 及住友電工簽署多年期供應協議。

在算力布局方面，Meta 今年計畫部署 7 吉瓦（GW）運算容量，並預計於 2027 年將此規模翻倍至 14 吉瓦，背後由五座吉瓦級「titan」超大型資料中心集群，以及自主研發、可跨越數千公里異步串聯訓練任務的「AI-Backbone」網路架構所支撐。

德意志銀行分析師 Benjamin Black 在週四報告中表示，隨著上述算力擴張計畫推進，Meta 在第三方雲端服務上的潛在增量營收估計約為 240 億美元，較先前 170 億美元的預測大幅上修，並認為自研晶片有望為公司開闢一條實質可行的降本增效路徑。

SemiAnalysis：Meta AI 能力恐半年內超車 Google

研究機構 SemiAnalysis 也發布報告指出，經過一年來積極的資本支出與組織架構重整，Meta 旗下超級智慧實驗室有望在未來半年內於尖端 AI 能力排名上超越 Google，屆時原本由 Google、OpenAI 雙強主導的競爭格局，恐將改寫為 Meta、OpenAI、Anthropic 三足鼎立的新局面。

該報告認為，判斷此一走勢的關鍵在於算力擴張速度：Meta 目前的 AI 算力成長軌跡，預估將在今年底前超越 OpenAI 與 Anthropic 兩者算力總和。

另據《路透》取得的一份內部備忘錄，Meta 今年在 AI 基礎設施上的資本支出上限高達 1450 億美元。

人才布局方面，Meta 已將 3,000 名工程師重新調派至內部強化學習環境工廠，打造外部商業數據供應商難以複製的專屬訓練數據，並曾斥資 143 億美元投資 AI 新創 Scale AI，藉此管道自 OpenAI、Anthropic 等對手大舉延攬頂尖研究人員。

SemiAnalysis 指出，若僅憑目前的基準測試成績評斷 MSL 的實力，恐是「見樹不見林」, 真正值得關注的是其未來發展後勁，而非現階段的起跑點高低。