鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-12 09:30

根據《The Motley Fool》報導，截至 7 日，輝達股價今年僅上漲約 5%，相較過去幾年在人工智慧（AI）熱潮帶動下屢創新高、漲勢驚人的表現，今年的走勢明顯溫和許多，也讓市場開始重新檢視這家晶片龍頭短期股價走勢與長期成長前景。

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輝達股價在 2023 年至 2025 年間屢創歷史新高後，2026 年以來大致在區間內盤整。這波整理走勢，恰好與大型科技股整體轉弱的趨勢同步。

隨著生成式 AI 基礎建設支出步調受到質疑，估值偏高的科技巨頭遭到市場重新檢視，資金也開始轉向其他半導體類股，尋找漲幅相對落後、或在 AI 供應鏈中被低估的標的。

整體而言，市場資金重新分配的結果，使輝達不再享有先前 AI 超級週期各階段中集中湧入的買盤動能。

儘管股價表現平淡，部分投資人或許認為輝達正從高速成長邁向較為穩健的成熟階段，但公司內部多項具體發展並不支持這樣的說法。

輝達核心引擎資料中心部門第一季營收創下歷史新高，管理層更預期第二季營收成長將進一步加速，這一點格外值得關注，因為先前該部門營收一度出現趨緩跡象。

此外，公司管理層表示，在多家雲端服務巨頭與大型企業客戶的多年期採購承諾支撐下，旗下 Blackwell 與新一代 Vera Rubin 處理器在 2026 年與 2027 年的營收能見度合計約達 1 兆美元。

報導援引輝達過去四年遠期本益比走勢圖指出，目前的估值水準較公司高速成長階段的高點明顯收斂，顯示市場先前對其營收與獲利加速成長的預期溢價，如今已回落至較貼近成熟型企業的水準。

換言之，市場目前的定價方式，彷彿假設輝達最好的成長機會已經過去。

不過，報導指出，這並非輝達首次出現本益比收縮的情況。過去每當輝達遠期本益比因盤整或市場情緒轉變而下修後，一旦後續營收與獲利加速的證據浮現，便會觸發估值重新擴張。

這樣的模式相當一致，只要營運數據證實公司 AI 驅動的成長動能持續，投資人終將重新回流，估值也隨之上修。

隨著輝達數據中心業務展現新一波成長動能，並持續在 AI 晶片供應鏈的周邊領域布局擴張，分析認為過去的模式很可能再次上演。