鉅亨網新聞中心 2026-07-11 20:10

人工智慧（AI）正在徹底改變 YouTube 的商業模式，而 OpenAI Sora 的關閉只是讓 YouTube 更清楚意識到，AI 帶來的機會與風險遠比想像中複雜。

根據《富比士》報導，OpenAI 旗下曾被捧為 AI 影音代表作的 Sora，才剛拿到迪士尼十億美元的加碼投資，市場一片看好之際，卻無預警宣布關停。

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這個消息讓整個 AI 產業措手不及，就連坐擁全球二十七億用戶、背後有 Google(GOOGL-US) 撐腰的 YouTube，執行長 Neal Mohan 也直言自己「跟大家一樣意外」。

表面上看，這對 YouTube 是件好事。市場上少了一個直接對手。但往深一層想，Sora 的猝逝其實是一記警訊，AI 影片從生成、儲存到流通的每個環節，都可能藏著平台難以掌控的變數。

Mohan 也不諱言這場變革的份量：「這是一場深刻的典範轉移，這項技術會徹底改寫產業原本的運作方式。」

兩難的根源：內容爆量，但真假難辨

YouTube 這幾年不是沒遇過麻煩，助長偏激言論、影響青少年心理健康的指控從沒少過。但 AI 帶來的問題不太一樣，它動搖的是整個生態系：創作者怎麼做內容、觀眾怎麼選內容，通通被重寫規則。

對年營收六百億美元的 YouTube 來說，最直接的影響是內容量暴增。門檻降低、成本壓縮，讓教學影片這種過去得花時間拍攝剪輯的類型，現在打幾句提示詞就能生出來；廣告主也因 AI 而省下大筆製作費。

市調機構 Omdia 今年初統計，YouTube 站上影片總量已逼近 290 支，且這個數字還在因 AI 內容加速膨脹。

問題是，量大不代表品質好。影片剪輯平台 Kapwing 去年底一份報告直指，YouTube Shorts 演算法推給新用戶的內容裡，超過兩成是 AI 生成。

這份報告 YouTube 官方並不認帳，回應稱這只是「孤立、未經查證」的片面觀察，且新用戶剛進站時系統本就會刻意推送多元內容以摸清其喜好。

但《富比士》記者自己拿一個用了多年的帳號實測兩百支 Shorts，結果也有 17.5% 是 AI 生成，數字不低。

更棘手的是深偽（deepfake）內容已經闖出真實的破壞力。去年一支冒充輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳在主題演講上兜售加密貨幣騙局的 AI 合成影片，觀看次數竟然超過發表會本尊的真實直播畫面。

報導指出，一旦劣質內容淹沒平台，觀眾遲早會離開。這正是 YouTube 眼下走的鋼索，既要靠 AI 衝出內容量能撐住成長，又得保住真人原創的那份「真實感」，畢竟這正是它從 2005 年一路做到今天的立身之本。

Mohan 的說法很直白：「沒人想打開平台看到滿版粗糙的 AI 垃圾，但我們也希望 AI 真正能催生的好創意被看見，這中間怎麼拿捏，說實話不容易。」

一位 YouTube 前高層倒是看得比較開，認為演算法終究會用觀看時長淘汰劣質內容，「只是短期內平台勢必得先吞下一波粗製濫造」。

版權戰場：創作者、片商都不是省油的燈

比起演算法能不能過濾垃圾內容，更難解的其實是人的問題。撐起 YouTube 大半流量的真人創作者，不少人本來就對 AI 心存戒心，自己的作品被拿去餵養模型，連招呼都沒打; 唱片公司與媒體集團更是抗議連連。

一位 YouTube 前高層打了個比方形容這種燙手山芋：假如有人做出一支「米老鼠翻唱 Kendrick Lamar 歌曲」的 AI 影片，迪士尼絕對不會樂見，但這種事該怎麼收尾，平台其實也沒有標準答案。

Mohan 對這種角力並不陌生，他形容 YouTube「每天都得跟好萊塢創作者、唱片公司、媒體集團打交道」，這也讓平台看待 AI 衝擊創意產業的視角，跟純科技公司不太一樣。

他強調：「YouTube 的核心，永遠是真人創作。」這句話某種程度也呼應著 YouTube 的起點。2005 年平台第一支影片，是共同創辦人 Jawed Karim 在聖地牙哥動物園自拍的一段生澀短片，內容是他講解大象鼻子的用途。

三位創辦人一開始其實想做交友網站，失敗後才意外發現影片上傳託管才是真商機，隔年便以十六．五億美元賣給 Google，自此躍居全球第二大流量網站。

面對真假難辨的 AI 內容，YouTube 今年五月宣布，只要影片「經大幅 AI 修改或完全由 AI 生成」，平台就會加註明顯標示，即便創作者沒有主動申報，系統也能自動偵測貼標。

版權與有害內容審核向來是 YouTube 的老問題，如今因 AI 而更棘手。2017 年 YouTube Kids 就曾爆出恐怖不當內容繞過安全機制流出的醜聞，如今 AI 大幅拉低製作門檻，已經有人專門鎖定幼兒觀眾做劣質內容，平台的把關壓力只會更大不會更小。

下一步：數位分身會不會改寫 YouTube 的樣貌?

真正可能從根本上改變 YouTube 的，是一款跟 Sora 的 Cameo 功能相似的 AI 虛擬分身工具。

這功能四月伴隨 YouTube Shorts 上線，讓用戶生出專屬數位分身，出演各種天馬行空的場景，拿超級盃冠軍、在月球漫步，或在自己虛構的八零年代有線電視節目裡彈班鳩琴，都做得到。YouTube 沒有透露這功能實際的使用人數。

目前這功能還很受限，用戶只能操控自己的分身，但可以想見，未來平台上會出現大量身處虛構情境的虛擬人像。

YouTube 同步做了一套叫「肖像相似度偵測」（Likeness Detection）的安全機制，用來揪出未經授權、擅自生成他人 AI 分身的內容; 用戶得先上傳本人照片才能啟用，YouTube 承諾這些照片不會挪作他用。

平台也陸續替創作者推出多款 AI 工具，像是接上 Google Gemini 模型的「Ask Studio」，能幫忙寫腳本、配音、翻譯音軌、發想選題。但工具再方便，不少創作者心裡還是擔心 AI 會慢慢削弱自己在創作上的話語權。

擁有 1140 萬訂閱數的家庭頻道「The Beverly Halls」經營者 Brooke Ashley Hall 就坦言，她大概不會讓 AI 分身取代自己出鏡:「我喜歡站在鏡頭前跟觀眾互動，不確定 AI 能不能複製這種真實感。」

不過她平常會用 AI 生成合成圖當縮圖，也靠 AI 分析後台數據、發想主題、做特效。她的看法是:「AI 不會取代所有創作者，只會淘汰那些不願意用 AI 工具的人。」

授權：創作者手上的新籌碼

創作者現在還得面對另一個抉擇，要不要授權 YouTube 把自己的影片提供給 AI 實驗室訓練模型。但就算點頭同意，目前也拿不到一毛錢報酬。

YouTube 透露，約有一百萬名創作者選擇授權，對比調研機構 Social Blade 估計平台約六千九百萬活躍創作者的規模，比例其實不高（YouTube 沒有公開創作者總數）。

不少創作者在 Reddit 上分享，已經有 AI 公司主動找上門談素材授權，開價最高到每千小時影片十萬美元。

Hall 說自己「考慮過」開放授權，而且「很可能」會點頭:「身為原創者，我們理應拿到對應的回報。」

YouTube 前高層說得很坦白，平台正在 AI 帶來的機會與風險之間找平衡，但說到底，只要能讓內容變多、讓用戶多留一分鐘，天平終究會往那邊倒。