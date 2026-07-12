鉅亨網新聞中心 2026-07-12 17:10

在全球多數航太機構仍以十年至數十年為單位規劃登月及深空探索任務之際，馬斯克則提出更具野心的發展藍圖。

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他預估，未來五年內有望實現載人登陸火星，而十年內則希望打造一座可供人類長期居住與運作的月球聚落。

分兩階段推進太空殖民：先打造月球基地，再邁向火星文明

馬斯克此次公布的太空發展藍圖，核心策略可分為兩個階段。

首先建立月球永久基地，作為深空探索與技術驗證的平台；最終則將火星視為人類第二家園，逐步實現跨星球文明的願景。整體計畫依照不同時間節點推進，每個階段皆對應特定的工程目標。

第一階段：十年內建立可長期運作的月球基地（2026–2036）

初期：完成載人登月與生存驗證（2028 年前）

依照規畫，SpaceX 將持續與 NASA 的阿提米絲（Artemis）登月計畫合作，由星艦（Starship）HLS 登月版本執行多次無人測試，並力拚在 2028 年前完成多次載人登月任務。

除了建置初步居住設施，也將把太空人停留時間由數天延長至數個月，驗證月球能源取得、資源利用及長期生存等關鍵技術。

中期：展開大型基礎建設（2030–2033）

進入基礎建設階段後，SpaceX 計畫陸續發射超過百艘星艦貨運飛船，在月球南極長期日照區興建核心設施，包括太陽能發電系統、利用月壤進行 3D 列印的建造工廠、水資源循環系統、封閉式生態艙，以及小型燃料生產設備，希望逐步提高當地資源自給率，降低對地球補給的依賴。

最終目標：打造首座月球城市（2036 年）

若進度順利，2036 年前後將完成具規模的月球聚落，可提供數百名科研人員及工程團隊長期居住，並具備科學研究、礦產開採與深空補給等功能。

屆時，月球將不再只是探測目的地，而是成為未來前往更遙遠星球的重要中繼基地。

第二階段：推動載人登陸火星，建立永久聚落

除了月球計畫外，馬斯克仍將火星視為最終目標。他表示，希望在未來約五年內完成首次載人登陸火星，為建立火星文明跨出第一步。

根據規畫，星艦須先完成地球軌道燃料補給、地球至火星轉移飛行，以及火星大氣減速與安全著陸等關鍵技術驗證。同時，無人貨運任務將率先運送氧氣製造設備、居住艙、糧食培育系統及核能電力設備至火星，為後續載人任務預先部署基礎設施。

當首批太空人抵達火星後，將優先建立早期定居據點，利用火星富含二氧化碳的大氣製造氧氣與燃料，並透過地下居住空間抵禦極端低溫及宇宙輻射，逐步提升當地生存能力。

長遠而言，SpaceX 希望透過持續運送移民與物資，不斷擴大火星聚落規模，最終建立能夠自行維持運作的人類社會，實現馬斯克多年來提出的「讓人類成為多行星物種」願景。

星艦：整個太空藍圖能否實現的關鍵核心

馬斯克描繪的月球基地與火星殖民計畫，看似跨度極大，但其可行性幾乎完全建立在 SpaceX 星艦的成熟與量產之上。

正因為星艦試圖突破傳統火箭在成本與運輸能力上的限制，才讓過去被視為科幻情節的太空基礎建設，逐漸朝工程化與商業化邁進。

1. 大幅降低發射成本，解決太空建設最大的障礙

打造月球或火星基地，最大的挑戰並非技術，而是物流成本。

傳統火箭多採一次性使用，即使 SpaceX 的獵鷹系列已透過火箭回收降低部分費用，每噸貨物送入近地軌道的成本仍相當高昂，若要運送大量建材、設備與補給品前往月球或火星，整體費用將十分驚人。

星艦則採用全箭可重複使用設計，搭配不鏽鋼機身與標準化生產模式，目標是將單次發射成本壓低至數千萬美元等級。

馬斯克曾表示，成熟量產後，每噸運輸成本有機會降至現有火箭的約百分之一。若能達成這項目標，未來才有可能支撐高頻率的地球到月球、地球到火星運輸任務，持續將建築材料、能源設備與生活物資送往地外據點。

2. 單一平台支援多種任務，縮短研發時間

另一項重要優勢，在於星艦採用高度模組化設計，可依任務需求衍生不同版本。

例如，登月版星艦負責月球軟著陸與返回任務；貨運型可大量運送設備與物資；載人型則配備長時間深空飛行所需的生命維持系統；此外，還規畫有軌道加油版本，專門負責太空燃料補給。

透過同一套飛行平台延伸不同用途，SpaceX 無須為近地軌道、月球及火星任務各自重新開發載具，不僅能降低研發成本，也有助於加快整體計畫推進速度，成為馬斯克提出五年至十年時間表的重要技術基礎。

3. 已獲官方合作支持，不只是概念藍圖

相較於早年的構想，如今星艦計畫已開始獲得實際航太任務支持。

目前，SpaceX 已取得 NASA 阿提米絲 3 號與 4 號任務的登月系統合約，星艦 HLS 版本也完成多項地面點火測試及飛行試驗，成為 NASA 重返月球計畫的重要載具之一。

此外，NASA 近年也持續與 SpaceX 合作進行深空探索相關技術研究，針對星艦未來執行火星任務所需的關鍵能力展開驗證。

雖然距離真正建立月球城市或火星聚落仍有不少挑戰，但這項發展藍圖已不再只是紙上談兵，而是建立在既有合作計畫與實際工程進展之上的長期目標。

太空藍圖仍面臨三大挑戰

儘管馬斯克提出明確的發展時程，但從產業角度來看，這項計畫仍有三大關鍵瓶頸，也是外界質疑其進度過於樂觀的主要原因。

地外資源利用技術仍未成熟：月球與火星基地若要長期運作，必須實現就地取得水、氧氣、燃料及建材，但相關技術目前仍停留在實驗室或小規模驗證階段，尚未經過真實太空環境考驗。

深空長期生存仍充滿未知：火星任務需歷經長達 6 至 8 個月航程，微重力、宇宙輻射及封閉環境都可能對人體造成嚴重影響，而月球與火星基地的生命維持系統也仍需更多實測驗證。