鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-11 17:20

固定收益策略師預測，聯準會 (Fed) 在 2025 年的三次「保險性」降息幅度可能全數收回，但也存在完全不升息的可能性。換句話說，投資人不應預期 Fed 今年只會升息一次，

Fed恐把「降過的息」收回！專家警告：市場應做好準備 (圖:Reuters/TPG)

目前，聯邦基金利率期貨市場傾向押注 Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 今年將升息一次，以協助通膨重返 2% 目標。不過，加拿大皇家銀行財富管理 (RBC Wealth Management) 資深投資組合策略師 Thomas Garretson 認為，市場這種定價只是取中間值。

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他表示：「Fed 不是完全不升息，就是會升息三次。」

Garretson 認為，如果華許領導下的 Fed 轉向升息，意味著將撤回前主席鮑爾 (Jerome Powell)2025 年共計 75 個基點(3 碼) 的「保險性降息」(insurance cuts)。

他表示，美國經濟似乎已因當時的降息而恢復動能，勞動力市場也出現穩定跡象。目前新增就業雖然不多，但 6 月失業率已回落至 4.2%。

Garretson 說：「如果勞動力市場整個夏季都維持穩健，我們認為核心通膨趨勢仍朝錯誤方向發展。在這種情況下，Fed 必須收回 2025 年的降息措施。」

華爾街看法分歧

華爾街對 Fed 是否將升息仍存在明顯分歧。美銀全球研究 (BofA Global Research)7 月初維持原先預測，認為 Fed 今年將自 9 月起連續升息三次。

根據芝商所 (CME)FedWatch 工具截至周五(10 日) 的數據，至少升息一次的機率接近 40%，升息兩次的機率約 33%。

市場下一個焦點將是下周二公布的 6 月消費者物價指數 (CPI)。美國 5 月 CPI 年增率一度突破 4%，不過美伊停戰後油價大幅回落，預料將有助於舒緩部分通膨壓力。

AI 投資熱潮也是通膨隱憂

然而，油價並非唯一的通膨來源。少數大型科技公司掀起史無前例的人工智慧 (AI) 投資熱潮，而這波支出高度依賴舉債融資。日前亞馬遜 (AMZN-US) 在第 2 季財報公布前意外發行 250 億美元公司債，讓市場再次聚焦 AI 相關債券。

龐大的 AI 融資需求，也導致市場上既有 AI 相關公司債信用利差擴大。

市場人士指出，大量 AI 公司債供給，已成推升美國公債殖利率的重要原因之一。

美國 10 年期公債殖利率周五升至 4.56%，美國 30 年期公債殖利率升至 5.07%。

專家：Fed 恐落後於 AI 帶來的新通膨

GlobalData TS Lombard 首席經濟學家 Freya Beamish 表示，Fed 可能正在低估 AI 基建熱潮帶來的通膨風險。

她指出，目前 AI 熱潮主要反映在運算能力與資料中心需求暴增，以及股市持續大漲上。但若政治因素或政策不確定性，使 Fed 今年未能及時跟上經濟變化，市場最終將自行要求更高的風險補償。