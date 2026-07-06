鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-07 00:00

聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周一 (6 日) 表示，前瞻指引 (Forward Guidance) 在適當情況下仍是有價值的貨幣政策工具，但若使用過於僵化，也可能限制決策彈性，甚至妨礙政策傳導。

華勒在義大利央行於羅馬舉行的貨幣政策傳導會議上表示，雖然利率調整通常需要一至兩年才會影響實體經濟，但前瞻指引若運用得當，可透過改變市場預期，讓金融環境提前反映政策方向，進而加快貨幣政策效果。

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他以 2021 年秋季為例指出，當時 Fed 開始引導投資人預期升息即將到來，市場利率便開始穩步上升，金融環境也在正式升息前先行收緊。華勒表示，這顯示前瞻指引有時能比單純調整政策利率更快改變經濟條件。

不過，華勒也承認，前瞻指引並非任何時候都適用。他指出，Fed 在 2020 年至 2021 年曾暗示利率將維持低檔一段時間，即使通膨快速升溫，決策者仍受制於先前承諾，直到 2022 年 3 月才正式升息，導致政策反應不夠及時。

華勒說，前瞻指引「更像藝術而非科學」，在某些時候確實強化了政策制定，但也有時候反而造成阻礙。若指引不夠靈活，就可能削弱政策傳導；在部分情況下，最好甚至不要使用。

他的談話凸顯 Fed 內部對如何溝通貨幣政策仍存在辯論。新任 Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 先前已表態，希望淡化前瞻指引，改採更能因應經濟數據變化的政策溝通方式。華許主持的首次會議聲明，也刪除了 Fed 可能如何調整利率的相關暗示。

Fed 上月雖維持利率不變，但在通膨升至 2023 年以來最高後，決策官員對今年升息的支持度升高。最新利率預測顯示，18 名官員中有半數預估今年至少升息一次；華許則因不喜前瞻指引，拒絕提供個人利率預測。