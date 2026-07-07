鉅亨網編譯段智恆 2026-07-08 02:00

美國紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周二 (7 日) 表示，隨著能源價格持續回落，他對近期通膨前景「稍微更樂觀」，預期未來幾個月油價下跌將帶動整體通膨降溫，但強調聯準會 (Fed) 目前貨幣政策仍處於適當位置，下一步利率決策仍將取決於後續經濟數據，不宜預先釋出明確指引。

威廉斯接受《福斯商業新聞》(Fox Business) 專訪時表示，雖然「通膨仍然太高」，但無論現貨油價或市場對未來油價的預期都已大幅下降，他預估能源價格將進一步走低，進而壓低整體通膨。他表示：「我對近期通膨前景感到稍微更正面一些。」

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今年稍早美伊衝突一度導致荷姆茲海峽運輸幾近停擺，推升全球能源價格與供應鏈成本。不過，在美國與伊朗達成臨時和平協議後，海峽運輸逐步恢復，國際油價也自高點明顯回落。儘管如此，Fed 偏好的通膨指標仍居高不下，5 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增率升至 4.1%，核心 PCE 年增率也達 3.4%，雙雙高於 Fed 2% 的通膨目標。

威廉斯指出，美國經濟持續穩健成長，就業市場風險也已趨於穩定。他重申，目前貨幣政策「已處於有利位置」，足以協助 Fed 達成充分就業與物價穩定兩大目標，但拒絕透露下一步究竟是升息或降息，並強調「一切仍取決於未來數據以及經濟前景風險」。

談及 Fed 政策溝通策略，威廉斯透露，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員對於 6 月會後聲明刪除利率前瞻指引具有「高度共識」。他表示，在通膨與經濟前景充滿不確定性的環境下，再提供明確的利率路徑已不合適，「因為不確定性實在太大」。

Fed 今年以來持續將聯邦基金利率維持在 3.50% 至 3.75% 區間。不過，由於通膨仍高於目標，市場近來再度提高對 Fed 年底前升息的預期，最新經濟預測也顯示，有 9 位官員預估今年至少升息 1 碼。