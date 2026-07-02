鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-03 07:52

美國周四 (3 日) 公布不如預期的 6 月非農就業報告後，美國總統川普接受 CNBC 專訪時表示，新任聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 正面對一個「有點敵意」的理事會，未必能說服其他成員支持他希望推動的貨幣政策，不過川普也說自己不會給華許任何利率建議，會讓華許「做他該做的事」。

川普周四受訪說：「他的理事會可能有點敵對，很不幸的是，也可能是一個想做錯事的理事會。」

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這番話被外界解讀為，川普對華許在利率政策上保留一定空間。川普長期主張降低利率，過去數個月持續公開施壓前任 Fed 主席鮑爾降息。

根據當天稍早公布的非農就業報告，美國 6 月新增就業放緩，失業率降至 4.2%，勞動參與率同步下滑。 報告公布後，市場降低對今年升息的預期。

當 CNBC 主持人詢問，這份好壞參半的報告是否讓華許有更大空間降息時，川普表示：「他是一位很棒的人，也是非常專業的人。我知道他希望把利率帶到什麼位置，但他必須做他該做的事。」

儘管川普長期呼籲降息，華許一再強調 Fed 在制定貨幣政策時必須維持獨立性。