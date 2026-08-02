鉅亨網記者張欽發 台北 2026-08-02 08:51

屬台積電 (2330-TW) 供應鏈的設備迅得 (6438-TW) 2026 年第二季營收 18.24 億元創新高，季增 4.52%，年增 11.78%；同時，在中國大陸子公司轉盈的驅動之下，單季獲利也將超越首季的 1.45 億元，同時，迅得營運總部也在遷入的 新生廠，產能已進人滿載，將推升 2026 年獲利成長幅度攀高。

迅得董事長王年清。(鉅亨網記者張欽發攝)

迅得機械在 2026 年第二季營收 18.24 億元創新高，以法人估計迅得 2026 年第三季單月平均營收在 6 億元之上 ，有機會再創新高，第四季由於安排出貨的半導體設備出貨逐步步入高峰，預估下半年的營運勝過 上半年，全年營收將再較 2025 年的 64.67 億元再增 10-15%，再創新高。

‌



迅得擁有在半導體及 PCB 設備需求雙重成長動能，同時，迅得在 PCB 設備指向高階產品廠商的需求，也與臻鼎 - KY(4958-TW) 及景碩 (3189-TW) 有大單確立，其中臻鼎 - KY 下單 10.2 億元，而景碩也在 7 億元之上。。

迅得 2026 年上半年營收 35.68 億元，年增 11.99%，2026 下半年預估在出貨產品組合的有利因素加持下超過上半年表現 ，全年營收估成長 10-15%，而在獲利成長幅度可望以優於營收成長幅度倍數成長呈現。

同時，迅得半導體相關設備出貨上將在第四季起出現明顯成長，半導體設備營收在 2027 年也將維持此一營運旺盛態勢。

迅得在今年第一季營收爲 17.45 億元，稅後純益 1.45 億元，每股純益 1.76 元，第二季單營收 18.24 億元，在出貨產品組合、匯率有利及收回逾期帳款挹注之下，法人估迅得 2026 年第二季營收、獲利可望再較首季增加。