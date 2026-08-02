鉅亨網記者張欽發 台北
屬台積電 (2330-TW) 供應鏈的設備迅得 (6438-TW) 2026 年第二季營收 18.24 億元創新高，季增 4.52%，年增 11.78%；同時，在中國大陸子公司轉盈的驅動之下，單季獲利也將超越首季的 1.45 億元，同時，迅得營運總部也在遷入的 新生廠，產能已進人滿載，將推升 2026 年獲利成長幅度攀高。
迅得機械在 2026 年第二季營收 18.24 億元創新高，以法人估計迅得 2026 年第三季單月平均營收在 6 億元之上 ，有機會再創新高，第四季由於安排出貨的半導體設備出貨逐步步入高峰，預估下半年的營運勝過 上半年，全年營收將再較 2025 年的 64.67 億元再增 10-15%，再創新高。
迅得擁有在半導體及 PCB 設備需求雙重成長動能，同時，迅得在 PCB 設備指向高階產品廠商的需求，也與臻鼎 - KY(4958-TW) 及景碩 (3189-TW) 有大單確立，其中臻鼎 - KY 下單 10.2 億元，而景碩也在 7 億元之上。。
迅得 2026 年上半年營收 35.68 億元，年增 11.99%，2026 下半年預估在出貨產品組合的有利因素加持下超過上半年表現 ，全年營收估成長 10-15%，而在獲利成長幅度可望以優於營收成長幅度倍數成長呈現。
同時，迅得半導體相關設備出貨上將在第四季起出現明顯成長，半導體設備營收在 2027 年也將維持此一營運旺盛態勢。
迅得在今年第一季營收爲 17.45 億元，稅後純益 1.45 億元，每股純益 1.76 元，第二季單營收 18.24 億元，在出貨產品組合、匯率有利及收回逾期帳款挹注之下，法人估迅得 2026 年第二季營收、獲利可望再較首季增加。
在迅得產能規劃方面，迅得新建中壢新生廠的廠房高達 1.2 萬坪，公司營運總部也遷入新生廠；迅得中壢新生廠設有無塵室並主攻半導體設備生產，迅得董事長王年清指出，目前中壢新生廠產能並已經滿載，迅得正設法取得取得其他營運及倉儲空間以確保備妥下半年營運增溫的需求。
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