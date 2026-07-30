鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-31 05:48

微軟 (MSFT-US) 最新財報緩解市場對 AI 支出難以持續的疑慮，帶動美股晶片與儲存設備類股週四全面反彈。除了微軟展現雲端業務的成長動能，管理層預期新會計年度仍可維持正自由現金流，也讓投資人重新評估 AI 投資週期的前景。

微軟最新一季包含融資租賃在內的資本支出年增 70%，顯示公司仍在積極擴建 AI 與雲端基礎設施。儘管投資規模持續擴大，微軟預期新會計年度仍將創造正自由現金流，降低市場對 AI 成本增速超越相關營收、進而拖累現金流的擔憂。

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D.A. Davidson 董事總經理 Gil Luria 指出，微軟在擴大資本支出的同時，仍採取相對穩健的財務策略。雲端業務成長改善與正自由現金流展望，顯示 AI 投資正在轉化為營收，提升市場對整體 AI 投資週期的信心。

Wedbush 分析師 Matt Bryson 也表示，AI 需求帶動微軟雲端營收加速成長，與「AI 支出正在壓垮企業成長及現金流，因此無法持續」的市場疑慮並不一致。

受到財報激勵，微軟飆升 15.51%，市值飆升 4500 億美元，創全球企業史上最大單日市值增幅，帶動美光科技 (MU-US) 週四大漲 18.36%，SK 海力士 ADR (SKHY-US) 急漲 17.52%，SanDisk (SNDK-US) 飆升 25.99%；威騰電子 (WDC-US) 勁揚 15.37%，希捷科技 (STX-US) 強漲 11.41%。

AI 晶片類股也同步回升，超微 (AMD-US) 大漲 13.00%，邁威爾科技 (MRVL-US) 勁升 12.18%，英特爾 (INTC-US) 強漲 11.30%，博通 (AVGO-US) 上漲 4.73%，輝達 (NVDA-US) 上揚 2.65%。

不過，即使週四出現雙位數漲幅，多檔記憶體與儲存設備股仍未回到今年稍早的高點。

晶片股在 7 月遭遇大幅拋售，反映投資人不再只關注科技公司短期投入多少資金，而是更加重視 AI 支出能否轉化為足以支撐長期投資的營收與現金流。

Gabelli 研究分析師 Hendi Susanto 認為，微軟財報重新點燃晶片股買氣。投資人雖然期待科技巨頭擴大資本支出，卻也要求相關投資盡快反映在企業成長上。

除了 AI 投資信心回升，市場去槓桿壓力減輕也是晶片股反彈的原因之一。部分南韓投資人先前因看好該國在記憶體產業的地位而過度使用槓桿，放大美韓晶片股的波動，但近期已有措施限制相關投機性押注。

Zacks Investment Research 股票策略師 Andrew Rocco 表示，市場經常在高槓桿投資人退出後接近底部。他認為，週四漲勢同時反映去槓桿賣壓逐漸消退，以及晶片股經過修正後的估值重新吸引資金進場。