鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-05 19:10

南韓槓桿 ETF 在人工智慧（AI）投資熱潮下急速膨脹，市場交易逐漸由演算法與機械式調倉主導，而非企業基本面。隨著集中度、流動性與監管三大風險同步升高，這場始於韓股的槓桿狂潮，正被視為全球 AI 資本市場可能面臨的系統性風險預演。

AI投資變槓桿風暴！南韓ETF規模創新高、「三大風險」恐衝擊全球股市。(圖：Shutterstock)

南韓股票市場的槓桿化程度正以前所未見的速度走向極端。今年以來，南韓槓桿 ETF 資產管理規模已膨脹至約 450 億美元歷史高點，年初至今漲幅高達 800%。

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槓桿敞口佔南韓自由流通市值的比例攀升至 2.9%，較年初翻逾三倍。監管官員事後甚至坦言後悔，直呼「或許當初應該躺在地上阻止」。

這波槓桿狂潮的導火線，是南韓金融服務委員會（FSC）於今年 1 月底宣布開放以三星電子、SK 海力士等本土藍籌個股為標的之單一股票槓桿 ETF。

4 月底正式修訂規則，將單檔個股持倉上限上調至 100%，並取消最低持股數量限制。

5 月 27 日，首批掛鉤三星電子與 SK 海力士的 2 倍槓桿 ETF 正式上市，隨即引爆散戶搶進熱潮。自 5 月以來，散戶累計淨買入已達 62 兆韓元。

不過，槓桿交易熱潮的升溫幅度已超乎監管單位原先的預估。南韓境內 16 檔單一股票槓桿 ETF 目前管理資產已達 91 億美元，再加上香港南方東英發行、連結 SK 海力士與三星電子的兩檔 2 倍槓桿 ETF，整體資金規模驚人。

截至 6 月 12 日，南韓本土相關槓桿 ETF 日換手率高達 122.5%。

機械式調倉成新「市場主宰」

分析指出，槓桿 ETF 每日再平衡機制，是理解其系統性風險的核心。

股價上漲時，基金須追買以維持 2 倍曝險，形成正向回饋；一旦動能逆轉，則須在下跌市場中機械性賣出，並可能引發更快、更深的拋壓。

野村證券策略師估計，市場每波動 1%，槓桿 ETF 便會產生約 90 億美元的調倉需求。

這種機械式操作已深刻改變 SK 海力士的交易結構。做市商透露，每天下午 1 時 30 分前後，交易員便提前在槓桿基金開始調倉前進行布局，並於收盤前平倉。

在許多交易台上，估算 ETF 日終調倉規模，已與分析公司獲利前景同等重要。

6 月 24 日「三連環反轉」行情震驚市場

槓桿失控的風險，在今年 6 月 24 日以最戲劇化的方式呈現。

當天，SK 海力士重挫 12.5%、三星電子暴跌 12.3%，KOSPI 指數遭遇單邊踩踏；外資單日淨賣出 31.2 億美元，國內機構跟進淨賣出 20.8 億美元。

觸發因素包括：監管層突襲槓桿 ETF 的政策風聲、未實現收益課稅傳言，以及養老金因觸及持倉上限被迫減碼。

然而不到 24 小時後，KOSPI 盤中一度急漲 4.5%，三星電子一度反彈 10%；但隨即又跳水轉跌，收盤再度大漲逾 3%。

分析人士指出，這場「反轉再反轉」的行情，被外界形容為 AI 半導體產業鏈、監管角力與槓桿資本三方瘋狂博弈的縮影。

值得注意的是，市場甚至出現槓桿 ETF 走勢與正股完全背離的極端異常。6 月 8 日 SK 海力士正股下跌近 8%，相關 ETF 卻逆勢暴漲近 50%；次日正股大幅回升逾 13%，ETF 盤中卻重挫 40%。

這樣的定價失真，令市場的不可預測性進一步升高。

避險成本飆升，系統性風險三箭齊發

與此同時，維繫這場槓桿盛宴的成本也急劇攀升。

用於防範 SK 海力士股價暴跌的 cliquets 奇異衍生品年化成本，已從 3 月份的約 3% 飆升至 10% 以上，顯示市場已將極高波動率納入定價。

提供換約協議的銀行也開始面臨資金約束，部分銀行已著手縮減在 SK 海力士的風險敞口。

成本的上升已直接反映在基金績效上。根據彭博產業研究估計，截至 6 月 29 日，該 ETF 今年回報率為 718%。但槓桿是把雙面刃，7 月 2 日，該基金日內跌幅一度超過 20%。

分析人士指出，目前韓股面臨三大系統性風險：

首先是集中度風險。 目前 SK 海力士與三星電子合計占南韓 KOSPI 指數權重已超過 57%，而單一股票槓桿 ETF 的資產規模更已超越相關個股單日成交金額的兩倍。

一旦兩家公司出現利空消息，槓桿 ETF 的自動調倉機制可能放大賣壓，進一步加劇股價波動。

其次是流動性風險。 南韓市場約 450 億美元的槓桿資金，約占自由流通市值的 2.9%。若市場遭遇劇烈震盪，槓桿 ETF 的被動賣出、融資追繳與衍生性商品平倉可能同時發生，進一步引發流動性快速惡化。

南韓金融監管機關也已警告，在高風險投資產品持續擴張下，市場於壓力情境中的波動幅度恐將進一步放大。

第三是監管風險。 南韓監管單位已公開表示，對放寬單一股票槓桿 ETF 政策感到後悔，並正研擬更嚴格的管理措施，包括限制新產品發行、設定資產規模上限，以及提高散戶投資門檻等。

一旦監管政策收緊，可能促使槓桿資金快速撤離市場，進一步加劇市場震盪。

值得注意的是，南韓市場的槓桿危機已不僅是區域性問題。本週 KOSPI 單週暴跌 10%，隨即引發全球科技股拋售潮，拖累那斯達克指數下跌 3%。

對此，分析人士警告，AI 交易已從基本面敘事進入資金結構風險階段。