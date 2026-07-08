野村投信：2026年下半年台股展望 AI驅動基本面續強 留意通膨與地緣政治變數
鉅亨研報
野村投信指出，2026 年下半年全球市場仍受地緣政治與通膨影響，波動難免，但在企業獲利上修與科技需求強勁帶動下，台股中長期基本面維持正向，AI 供應鏈仍為成長核心主軸。
野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，美伊衝突透過油價影響通膨與貨幣政策，聯準會預計維持審慎偏緊縮立場，不排除升息，但市場已逐步消化風險，後續仍將回歸基本面。台灣經濟方面，2026 年 GDP 成長率上修至約 9.6%，顯示在非低基期下仍具成長動能；外銷訂單穩健，電子與資通訊需求強勁，出口動能延續，加上通膨溫和、利率穩定，有利企業與資本市場發展。企業獲利預估成長上修至四成以上，成為台股重要支撐。投資策略建議聚焦高門檻與具升級能力企業，逢低布局。
姚郁如進一步指出，產業面則由 AI 領軍，AI 伺服器與高效能運算需求持續擴大，雲端業者資本支出增加，帶動台灣供應鏈全面成長，並延伸至關鍵零組件。技術上，散熱由氣冷轉向液冷，提升效率並降低能耗；電源與 MLCC 因高壓與新架構需求同步成長。AI 伺服器電源朝 800V 高壓發展，2026 年導入、2027 年滲透率提升，推升供應鏈價值。PCB 與 CCL 朝高階材料與高速發展，ASIC 成為主要動能之一；記憶體雖受 HBM 需求帶動，但能否形成長期結構性成長仍待觀察。
至於非科技產業，結構性機會來自 AI 帶動電力需求，推升重電與基礎建設；2026 年世足賽將帶動消費與品牌需求，加上庫存回補效應，成衣與製鞋等低基期族群具成長空間。
姚郁如指出，2026 年下半年觀察重點，建議聚焦三大方向：第一，地緣政治與油價波動對通膨與貨幣政策的影響；第二，美國聯準會利率政策變化及全球資金流向；第三，AI 資本支出是否延續強勁動能，特別是雲端服務商投資計畫與產業供應鏈接單狀況。
因此，建議投資應聚焦長期趨勢向上產業，科技類股以半導體、AI、高速運算及關鍵零組件（如散熱、電源、電容與 PCB）為核心；非科技產業則建議關注低基期、低庫存族群。儘管短期波動仍在，但在產業升級與獲利成長支撐下，台股長期仍具上行潛力，建議投資人把握產業成長主軸，在震盪中布局具競爭優勢及成長確定性的標的。
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