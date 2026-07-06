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野村腳勤觀點： 資本支出遞延拉長台股獲利動能 今年台股的強勁行情主要來自 AI 帶動的獲利上修趨勢，這背後反映了美國四大雲端服務商（CSP）的巨額投資，預估全年資本支出上看 7,250 億美元、年增率逼近 8 成。然而，市場較少討論到的是 2026 年 AI 供應鏈面臨的嚴峻瓶頸，目前包括先進封裝、記憶體、PCB 與 CCL 等環節均供不應求，導致部分伺服器訂單無法順利組裝並認列營收。在這些供應鏈限制下，2026 年 CSP 宣告的鉅額資本支出很可能面臨「花不完」的狀況，後續我們可以持續關注，但並不需要過度擔憂，因為當前 AI 資本支出仍處於向上擴張的循環，預計未完成的支出與訂單將遞延至 2027 年，這反而有助於拉長相關供應鏈企業的獲利動能，並進一步推升股市表現，投資人仍應對台股後市保持樂觀看待。

經理人視角： 大盤利多因素： （一） AI 投資強勁 ：全球科技巨頭持續上調 2026 年資本支出，AI 投資循環尚未見頂 （二） AI 供應鏈瓶頸成關鍵 ：T-Glass、Memory、CoWoS 缺貨看到 2027 年，台系供應鏈為核心 （三） 獲利動能上修 ：野村投信預估 2026 全年台股整體 EPS+56%，持續上修並領先全球主要股市 大盤利空因素： （一） 籌碼雜亂 ：市場充斥短期投機熱錢，資金快速輪動缺乏明確主線，股市上行動能有壓力 （二） 通膨與債市疑慮 ：美國通膨壓力再起，聯準會政策不確定性為高估值科技股帶來沉重的修正壓力 基本面支撐、第三季震盪、續抱 AI 核心權值股 2026 上半年台股大漲 59%，若從指數漲幅與企業獲利年增幅（YoY）對照來看，兩者成長大致相符，本波多頭行情至今都是由基本面驅動，並未出現明顯的估值過度擴張。不過展望至第三季，全球市場正面臨著幾項因素干擾，包括 AI 供應鏈持續存在的缺料瓶頸，可能導致部分企業營收認列遞延，以及聯準會降息預期落空、甚至轉向升息的政策風險。此外，部分題材股與循環股已過度反映漲價預期，背後股價漲幅多數由短線槓桿資金推動，亦提高了波動風險。整體而言，第三季很可能面臨震盪加劇的市場環境，在此背景下，我們仍認為具備實質接單動能與獲利能見度的 AI 核心供應鏈，才是更值得關注的長期投資主軸，尤其是以護國神山為首的 AI 權值股，不論產業地位與營運能見度都更明確，並將持續扮演台股延續多頭的重要支柱。

警語

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