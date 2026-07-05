鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-06 06:50

美國 6 月非農就業新增僅 5.7 萬人，遠低於市場預期的 11.3 萬人，且前兩月合計下修 7.4 萬人，失業率雖微降至 4.2%，但勞動參與率降至 61.5% 的五年低點，ADP 私人部門新增就業 9.8 萬人也低於預期，數據顯示就業降溫，市場對 Fed 年內升息的擔憂暫時緩解，芝商所 FedWatch 數據顯示 7 月升息機率回落至約 20%，12 月升息 1 碼仍為基準情境。

連兩周失血！非農暫緩升息擔憂 但美股基金再外逃172億美元 晶片股大跌衝擊波會否擴散？

受此激勵，道瓊工業指數週度收漲並創歷史新高，標普 500 近乎持平，但科技股遭拋售拖累那斯達克指數上週下跌 0.8%，費半指數連兩個交易日走低累跌約 11%，美光、科磊、邁威爾、應材等個股單日重挫 5% 至 14% 不等，市場對 AI 基礎設施支出回報率的質疑持續發酵。

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資金流向方面，EPFR Global 數據顯示，在上周三 (1 日) 為止一週，美國股票基金淨流出 172 億美元，連續第二週失血，且創今年來最大單週贖回規模，意味著年初以來強勁流入勢頭逆轉。

嘉信理財指出，半導體股面臨較強均值回歸壓力，本次深度回檔不排除形成中長線買入窗口，但短期技術形態轉弱，AI 主線交易情緒降溫，必須關注美債殖利率與地緣突發消息對盤勢的擾動。

債市反應上，受 Fed 新主席華許偏鷹談話影響，2 年期美債殖利率上週走漲約 4 個基點至 4.129%，10 年期美債漲 10 個基點至 4.479%。