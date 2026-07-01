鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-01 11:46

美光 (MU-US) 執行長梅羅特拉 (Sanjay Mehrotra) 表示，近期推升智慧手機、電腦及其他消費性電子產品價格的記憶體供需失衡，不應全怪罪於記憶體晶片製造商。他認為，過去幾年客戶強力壓低採購價格才是關鍵因素，最終導致整個產業在人工智慧 (AI) 浪潮來臨前投資不足。

記憶體為何短缺？美光CEO怪罪客戶批「過度殺價」是關鍵因素 (圖美光提供)

梅羅特拉周二 (30 日) 接受 CNBC 節目 Mad Money 專訪時說：「多年來，部分客戶不斷把我們產業的價格往下壓。到了 2023 年，我們的產品售價只剩原本的三分之一。」

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他表示，記憶體價格崩跌使美光等供應商的毛利率轉負，產業因此失去擴充產能的財務彈性，偏偏就在此時，AI 帶動的需求開始快速升溫。根據 FactSet 資料，在截至 2023 年 8 月為止的 2023 會計年度期間，美光毛利率一度降到負 7.3%。

梅羅特拉說：「當時整個產業都在虧錢，根本沒有能力投資，這嚴重削弱了產業的投資能力。」

他表示，雖然美光在景氣低谷期間仍持續投資，但幅度明顯縮減。美光 2023 會計年度資本支出約 77 億美元，低於前一年度的 121 億美元。

隨著 AI 快速普及，記憶體需求從 2023 年低谷持續攀升，去年開始加速成長，今年進一步爆發，推動美光成為今年股市表現最亮眼的企業之一。

美光股價第 2 季累計大漲超過 240%，市值增加逾 9200 億美元，目前總市值約 1.3 兆美元。美光周二收在每股 1154.29 美元。

梅羅特拉預估，記憶體供應吃緊情況將一路持續到 2027 年之後，原因在於新晶圓廠建設需要耗時多年，而且新世代的記憶體製程比過去更加複雜。

為了縮小供需缺口，美光已投入約 2000 億美元擴建製造產能及研發，包括在美國愛達荷州博伊西 (Boise) 及紐約州雪城 (Syracuse) 興建新記憶體晶圓廠。目前以博伊西廠進度最快，預定明年年中開始出貨，之後產能將持續提升，最終將博伊西廠將擁有兩座晶圓廠。