華爾街再喊多AI股！半導體仍是主旋律 美光目標價飆上2000美元

鉅亨網新聞中心 2026-07-01 08:40

（圖：REUTERS/TPG）

根據最新評級，坎托菲茨傑拉德 (Cantor Fitzgerald) 分析師 C.J. Muse 維持美光科技「買入」評級，並將目標價由 1,500 美元大幅調升至 2,000 美元，調升幅度達 33.3%。市場普遍認為，美光受惠於 HBM、DDR5 及 AI 伺服器需求持續擴張，加上記憶體供給仍偏緊，未來獲利仍有上修空間。

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富國集團分析師 Aaron Rakers 則維持超微「買入」評級，並將目標價由 505 美元調升至 615 美元，漲幅約 21.8%，反映市場持續看好 MI400 系列 AI 加速器、EPYC 伺服器處理器及資料中心業務成長潛力。

同樣來自坎托菲茨傑拉德的 C.J. Muse 維持英特爾「持有」評級，但將目標價由 90 美元大幅調升至 150 美元，調升幅度高達 66.7%，是本次調幅最大的個股之一。不過，分析師仍未改變中性看法，顯示對英特爾轉型進展仍持觀望態度。

此外，坎托菲茨傑拉德也同步調高多家晶片設備廠目標價，包括維持應用材料「買入」評級，目標價由 650 美元調升至 850 美元；維持科林研發「買入」評級，目標價由 425 美元調升至 500 美元；維持科磊「買入」評級，目標價由 250 美元調升至 325 美元，反映市場仍看好先進製程、HBM 及先進封裝帶來的設備需求。

在類比晶片方面，瑞士銀行分析師維持德州儀器「買入」評級，並將目標價由 295 美元調升至 350 美元，預期工業、車用及類比晶片需求可望逐步回溫。

金融股方面，摩根士丹利維持高盛 (GS-US)「持有」評級，目標價由 1,021 美元調升至 1,099 美元；同樣維持富國銀行 (WFC-US)「持有」評級，目標價由 97 美元調升至 102 美元；花旗集團則獲維持「買入」評級，目標價由 154 美元調升至 164 美元。

近期華爾街普遍看好 AI 基礎建設投資仍將維持高檔。包括摩根士丹利、伯恩斯坦 (Bernstein) 及花旗近期皆指出，雲端服務供應商 (Hyperscaler) 資本支出持續增加，HBM、先進封裝、晶片設備及 AI 伺服器供應鏈仍將是未來數年的主要受惠族群。不過，部分機構也提醒，半導體股歷經大漲後，短期可能因資金輪動而出現波動，後續仍須觀察企業財報、訂單、毛利率及自由現金流是否持續改善。

華爾街最新評級調整一覽（美東時間 6 月 30 日）