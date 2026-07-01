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華爾街再喊多AI股！半導體仍是主旋律 美光目標價飆上2000美元

鉅亨網新聞中心

美東時間 6 月 30 日，多家華爾街投資銀行更新美股評級與目標價，調升標的集中於 AI 與半導體供應鏈，包括美光科技 (MU-US)、超微(AMD-US)、英特爾(INTC-US)、應用材料(AMAT-US)、科林研發(LRCX-US)、科磊(KLAC-US)、德州儀器(TXN-US) 及花旗集團 (C-US) 等。其中，美光獲得最大幅度的目標價調升，反映市場持續看好 AI 伺服器、高頻寬記憶體 (HBM) 及資料中心需求帶動半導體產業成長。

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（圖：REUTERS/TPG）

根據最新評級，坎托菲茨傑拉德 (Cantor Fitzgerald) 分析師 C.J. Muse 維持美光科技「買入」評級，並將目標價由 1,500 美元大幅調升至 2,000 美元，調升幅度達 33.3%。市場普遍認為，美光受惠於 HBM、DDR5 及 AI 伺服器需求持續擴張，加上記憶體供給仍偏緊，未來獲利仍有上修空間。


富國集團分析師 Aaron Rakers 則維持超微「買入」評級，並將目標價由 505 美元調升至 615 美元，漲幅約 21.8%，反映市場持續看好 MI400 系列 AI 加速器、EPYC 伺服器處理器及資料中心業務成長潛力。

同樣來自坎托菲茨傑拉德的 C.J. Muse 維持英特爾「持有」評級，但將目標價由 90 美元大幅調升至 150 美元，調升幅度高達 66.7%，是本次調幅最大的個股之一。不過，分析師仍未改變中性看法，顯示對英特爾轉型進展仍持觀望態度。

此外，坎托菲茨傑拉德也同步調高多家晶片設備廠目標價，包括維持應用材料「買入」評級，目標價由 650 美元調升至 850 美元；維持科林研發「買入」評級，目標價由 425 美元調升至 500 美元；維持科磊「買入」評級，目標價由 250 美元調升至 325 美元，反映市場仍看好先進製程、HBM 及先進封裝帶來的設備需求。

在類比晶片方面，瑞士銀行分析師維持德州儀器「買入」評級，並將目標價由 295 美元調升至 350 美元，預期工業、車用及類比晶片需求可望逐步回溫。

金融股方面，摩根士丹利維持高盛 (GS-US)「持有」評級，目標價由 1,021 美元調升至 1,099 美元；同樣維持富國銀行 (WFC-US)「持有」評級，目標價由 97 美元調升至 102 美元；花旗集團則獲維持「買入」評級，目標價由 154 美元調升至 164 美元。

近期華爾街普遍看好 AI 基礎建設投資仍將維持高檔。包括摩根士丹利、伯恩斯坦 (Bernstein) 及花旗近期皆指出，雲端服務供應商 (Hyperscaler) 資本支出持續增加，HBM、先進封裝、晶片設備及 AI 伺服器供應鏈仍將是未來數年的主要受惠族群。不過，部分機構也提醒，半導體股歷經大漲後，短期可能因資金輪動而出現波動，後續仍須觀察企業財報、訂單、毛利率及自由現金流是否持續改善。

華爾街最新評級調整一覽（美東時間 6 月 30 日）

公司 股票代碼 最新評級 目標價調整 調整幅度 機構
美光科技 MU 買入 (維持) 1,500 → 2,000 美元 +33.3% 坎托菲茨傑拉德
超微 AMD 買入 (維持) 505 → 615 美元 +21.8% 富國集團
英特爾 INTC 持有 (維持) 90 → 150 美元 +66.7% 坎托菲茨傑拉德
應用材料 AMAT 買入 (維持) 650 → 850 美元 +30.8% 坎托菲茨傑拉德
科林研發 LRCX 買入 (維持) 425 → 500 美元 +17.6% 坎托菲茨傑拉德
科磊 KLAC 買入 (維持) 250 → 325 美元 +30.0% 坎托菲茨傑拉德
高盛 GS 持有 (維持) 1,021 → 1,099 美元 +7.6% 摩根士丹利
德州儀器 TXN 買入 (維持) 295 → 350 美元 +18.6% 瑞士銀行
富國銀行 WFC 持有 (維持) 97 → 102 美元 +5.2% 摩根士丹利
花旗集團 C 買入 (維持) 154 → 164 美元 +6.5% 摩根士丹利

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美光科技1154.29+0.79%
超微半導體580.91+7.68%
英特爾139.63+6.01%
應用材料723+4.08%
科林研發433.33+5.46%
科磊301.71+8.38%
德州儀器298.07+4.41%
花旗集團139.96-1.78%
高盛集團1011.37-0.87%
富國銀行82.64-1.04%

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