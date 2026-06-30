鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-01 07:30

美光日前公布的最新財報繳出驚人成績單，暫時驅散市場對 AI 泡沫化的陰霾，但這場由 AI 催生的「記憶體超級週期」，正將高昂成本轉嫁給普羅大眾，從筆電、平板到遊戲機，消費者的荷包正面臨嚴峻考驗。

在 5 月為止一季，美光營收較去年同期暴增逾四倍，創下 180 億美元的自由現金流，營業利潤率更高達 80%。這波漲價潮的核心動力來自 AI 伺服器對 HBM 瘋狂需求。

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美光作為 AI 晶片不可或缺的供應商，與三星、SK 海力士三大巨頭正全力將產能轉向利潤更高的 HBM，導致用於個人電腦、手機的傳統 DRAM 和 NAND Flash 供給嚴重短缺。

供給失衡迅速反映在終端售價上。蘋果近期將 Mac 和 iPad 價格上調近 20%，以應對零件成本的飛漲，發言人坦言「從未見過記憶體價格在如此短時間內飆升」。

微軟也跟進宣布 Xbox 遊戲機售價最高調漲 150 美元，一年內第三次漲價。

業界預估，這波漲價將推升筆電售價約 15% 至 17%，手機漲幅約 13%。

由於興建晶圓廠需要數年時間，分析師普遍認為記憶體短缺在 2028 年前難以緩解。儘管美光打算將下一財年資本支出提升至 400 億美元以擴產，並試圖減輕對汽車、醫療等關鍵產業的衝擊，但遠水難救近火。

華爾街對美光業績的樂觀解讀是：微軟、Google、亞馬遜等雲端巨頭仍在瘋狂砸錢建置資料中心。預計明年全球超大型雲端服務商的資本支出將突破 1 兆美元，其中記憶體採購佔比可能超過三分之一。

然而，這背後隱藏著會計處理的「利潤幻術」。知名做空投資人 Jim Chanos 指出，同樣一美元的晶片支出，對美光而言是立即確認的收入與利潤，但對買方 (雲端業者) 而言，則是資本化為資產並在未來數年以折舊方式分攤。

摩根士丹利分析師指出，這導致雲端巨頭目前的帳面獲利看起來不錯，但實際上是在累積沉重的未來折舊負擔。

為抵消這筆龐大的未來成本，科技巨頭開始削減其他開支，例如甲骨文在截至 5 月的財年內裁減 2.1 萬名員工。

對一般民眾而言，除消費電子變貴，更深的隱憂在於通貨膨脹。電子產品成本上漲已開始推升整體物價指數，若趨勢持續，聯準會 (Fed) 可能被迫進一步升息，對房貸族造成直接衝擊。