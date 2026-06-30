鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-01 07:00

美光股價周二 (6/30) 上漲 0.8%，收在 1,154.29 美元，盤中一度觸及 1,168.68 美元，漲幅達 2%。

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根據 FactSet，美光股價在 4 月、5 月及 6 月合計大漲 241.7%，創下公司歷來最佳單季表現。

除了刷新單季紀錄外，美光還有兩項更驚人的數據。根據道瓊市場數據，美光今年以來累計上漲 304%，過去 12 個月累計飆升近 855%。

隨著散戶投資人持續湧入，美光股價近期波動更明顯。市場擔憂，記憶體晶片產業向來具景氣循環特性，在經歷一波榮景後，股價可能面臨大幅修正。再加上南韓本周宣布將擴大記憶體製造產能，也使投資人開始擔心未來供給增加可能對產業造成壓力。

不過，正如《巴隆》先前指出，美光仍具持續上漲的理由。公司目前正積極與客戶簽訂長期供貨合約，並納入最低價格保障條款。美光表示，這些合約將確保公司毛利率維持在「遠高於」過去高點的水準。

這類合約目前約占美光營收 40%，公司也希望未來進一步提高占比。

瑞銀分析師 Timothy Arcuri 認為，美光的說法代表，公司有信心將毛利率維持在 70% 至 75%。雖然低於最近一季創下的 85%，但仍遠高於 2018 年約 62% 的歷史高點。