鉅亨網編輯林羿君 2026-07-01 09:34

美國政府已解除對 Anthropic 旗下人工智慧模型 Fable 5 的外國存取限制，此舉可望緩解科技業對美國 AI 監管不確定性的廣泛憂慮。Anthropic 表示，將自周三 (1 日) 起恢復用戶對相關模型的存取權限。

AI監管大轉彎！美國解除Anthropic模型限制 Fable 5今起恢復存取。（圖:shutterstock)

美國商務部曾於 6 月 12 日透過一封非公開函件發布出口管制措施，要求 Anthropic 在允許任何外籍人士（無論身處何地）存取其高階人工智慧模型 Mythos 5，以及定位為更廣泛發布版本的 Fable 5 前，必須先取得美國政府批准。

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對此，該公司一度停用這兩款模型，並持續與美國官員協商，以回應相關安全疑慮。

Anthropic 在 X 平台發文表示，已接獲美國商務部通知，確認將解除對 Mythos 5 與 Fable 5 的存取限制，將自周三起恢復用戶對相關模型的存取權限。商務部已於 6 月 26 日率先放寬對 Mythos 5 的部分限制。

該公司在貼文中表示：「感謝所有用戶在這段期間的耐心等待，也感謝所有協助我們重新部署模型的人員。」

據悉，過去幾天，Anthropic 高層主管，包括共同創辦人 Tom Brown，持續與美國商務部長盧特尼克及其他官員協商，希望解決美國政府對其最新模型的疑慮。

促使美方撤回出口管制措施的關鍵，在於消除白宮對於惡意人士可能繞過模型安全防護機制的疑慮。

根據《彭博》取得盧特尼克週二致 Anthropic 的信函內容，該公司已承諾將「主動防範並處理與模型相關的安全風險」。盧特尼克並表示，Anthropic 已同意與美國政府合作，共同制定未來人工智慧模型的相關「協議與標準」。

Anthropic 旗下聊天機器人 Claude 的開發商，在最新一輪融資完成後估值達 9650 億美元，成為全球最具價值的未上市公司之一。

該公司於 6 月 1 日宣布，已秘密遞交首次公開募股（IPO）申請文件。據《彭博》報導，Anthropic 正考慮最快於 10 月上市。

本月稍早，Anthropic 發布 Fable 5，作為 Mythos 系列模型首個面向一般用戶的版本，但加入多項安全防護機制，以限制其完整的網路攻擊能力。Fable 5 不會回應部分類型的查詢，包括網路安全及生物學相關問題。對此，Anthropic 表示，Claude 聊天機器人將改由另一款名為 Opus 4.8 的模型提供回覆。

儘管如今相關措施已遭撤銷，美國商務部先前發布的出口管制命令，仍是美國政府迄今對人工智慧企業營運最重大的干預，也引發外界對於出口管制是否可作為限制 AI 模型存取工具的法律爭議。

限制 Anthropic 模型使用的決定，也在 AI 產業引發連鎖效應，尤其影響競爭對手 OpenAI。在川普政府施壓下，OpenAI 也限制了新一代 AI 模型 GPT-5.6 的發布範圍。

OpenAI 執行長奧特曼上周表示，應美國政府要求，公司將先向經政府核准的特定合作夥伴，以預覽版形式推出最新的 5.6 Sol 模型，之後才會逐步擴大開放。