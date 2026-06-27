美光遭「喊賣」、聯邦快遞被降評！「這兩股」獲調升 華爾街最新評等一次看

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-27 12:25

美光遭喊賣、聯邦快遞被降評！「這兩股」獲調升。(圖：Shutterstock)

Spotify：由持有調升至買進

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根據《Seeking Alpha》報導，分析師 The J Thesis 將 Spotify 評等由「持有」上調至「買進」，指出多項正向因素正改善該公司前景。

該分析師表示，先前維持中性評等的判斷已獲驗證，因為股價在過去六個月已重挫 21%。

分析師表示，若 Spotify 能在當前市場環境下維持其市占率，將有望成為音樂串流市場成長的最大受益者之一。

他進一步指出，這也是長期投資者值得持續關注的重點：「如果音樂串流市場真如我預期般持續成長，那麼這股看漲動能就可能推動 Spotify 股價重新獲得評價上修。」

勞氏公司：由賣出調升至持有

分析師 Kenio Fontes 在維持近兩年的反向「賣出」評等後，將勞氏公司上調至「持有」。

該分析師認為，市場目前已將成長放緩與宏觀經濟逆風完全反映於股價之中，目前約 17.7 倍的預估本益比已趨於合理水準。

該分析師表示：「我仍然認為勞氏公司是一家好公司，只是處於相當艱困的營運環境中。真正的差異在於，市場已經不再把勞氏公司視為一家具備『高品質複利成長』特質、且能在短期內交出亮眼成績的公司來定價。」

聯邦快遞：由買進降至持有

分析師 Bay Area Ideas 將聯邦快遞評等由「買進」下調至「持有」。

分析師指出，FedEx 自去年秋天以來累計漲幅已超過 70%，目前風險與報酬比已不如過去具吸引力，主要原因在於其預估本益比已接近多年高點，同時市場競爭加劇及勞動成本上升等風險也持續增加。

分析師指出：「隨著燃料價格看來已經觸頂，FedEx 未來不久可能不得不逐步取消燃油附加費。雖然這將對營收造成壓力，但實際上，公司未來幾季的業務活動量未必會比第四季明顯疲弱。」

美光科技：由強力買進降至賣出

分析師 Andres Veurink 將美光評等由「強力買進」大幅下調至「賣出」。

分析師指出，美光股價短短兩個月已飆升超過 150%，目前市場對 AI 的狂熱情緒已接近高峰，加上目前的高獲利率難以長期維持，因此建議投資人獲利了結。

Veurink 擔憂，美光與客戶簽訂的長期供應合約設有價格區間，將限制價格進一步上漲的空間；另一方面，市場預估到 2030 年記憶體供給將增加約 38%。