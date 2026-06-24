鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-24 16:00

南韓股市本週二（23 日）上演一場「黑色星期二」，兩大權值股三星電子與 SK 海力士股價雙雙重挫超過 10%，盤中觸發熔斷機制。市場仍在消化這場劇烈震盪之際，野村證券量化團隊隨即發出警告稱，美國股市恐面臨類似風險，一旦波動率持續攀升，大量槓桿型 ETF 的再平衡交易可能引發被動性的連鎖賣壓。

南韓股災示警美股？野村警告：槓桿ETF恐引爆「連鎖賣壓」。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，南韓監管機關事後承認，先前倉促核准與三星電子、SK 海力士掛鉤的槓桿 ETF，加劇了市場投機氛圍與股價波動。

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週二當天，在外資集中拋售半導體股後，南韓綜合股價指數（KOSPI）終場重挫近 10%，創下三個月來最大單日跌幅。三星電子與 SK 海力士市值蒸發數千億美元，並觸發南韓交易所長達 20 分鐘的暫停交易機制。

對於美國市場的潛在衝擊，野村跨資產策略團隊指出，類似的槓桿資金結構正同步在美股市場累積風險。

報告稱，若市場出現進一步下跌，槓桿型 ETF 的被動式減倉操作可能形成「機械式拋售」，並透過期貨與波動率市場放大衝擊效應。

集中度過高、散戶融資熱 南韓股市脆弱性早已浮現

回顧此次南韓股市的劇烈調整，背景其實早有徵兆。

在 AI 熱潮帶動下，KOSPI 指數先前才剛突破 9,100 點歷史新高，但市場結構卻高度集中。其中，三星電子與 SK 海力士合計占南韓股市市值逾半。再加上散戶融資交易與槓桿 ETF 熱度持續攀升，市場不斷累積脆弱性。

分析人士強調，此次重挫並非單一事件，而是全球宏觀不確定性、地緣政治風險，以及投資人情緒驟然轉向等多重因素交織的結果。

南韓屬於全球重要的出口導向型經濟體，其股市表現向來被視為全球風險偏好的重要指標之一，這次急跌迅速推升隱含波動率，也正是觸發下游槓桿產品強制交易的關鍵變數。

里昂證券首席策略師 Alexander Redman 指出，波動率已經失控，若非有大量散戶資金參與，這樣的波動幅度根本無法解釋。他更直言，監管機關放行單一個股槓桿 ETF，等同於「在火上澆油」。

事實上，南韓監管機關此前已多次警告投資人不要過度使用槓桿，但截至今年 6 月，南韓融資融券餘額仍創下歷史新高。

野村量化模型解密：槓桿 ETF 的「順勢拋售」機制

根據野村證券量化策略團隊，槓桿與反向型 ETF 這類產品每日都需要進行再平衡操作以維持固定槓桿倍數，代表當標的資產下跌時，基金必須在當日收盤前賣出股票敞口；反之，市場上漲時則需要買進，成為結構性風險。

野村模型測算，在當前波動率水準下，美股槓桿 ETF 的日內再平衡可能帶來規模龐大的單向賣壓，且集中於美股收盤前最後一小時的交易窗口。

這段時間流動性看似集中，實則最為脆弱，一旦出現大規模機械式賣單湧現，極易對指數造成額外下行壓力。

野村特別強調，這種強制性拋售並非源自基本面判斷，而是純粹由產品結構驅動的被動式、機械式交易行為，但對市場價格造成的衝擊，與主動性賣盤其實並無本質差異。

波動率攀升是核心傳導鏈 美股尾盤時段風險升高

野村量化團隊分析，波動率是決定槓桿 ETF 強制再平衡規模的關鍵因素。波動率愈高，需要再平衡的名義敞口愈大，相應產生的買賣壓力也愈強。

根據野村量化模型估算，若波動率維持在當前區間，相關強制性賣出規模可能達到數十億美元等級。

槓桿 ETF 規模膨脹 已成不可忽視的尾部風險

需要注意的是，槓桿型 ETF 市場本身已成長為一個體量足夠龐大、足以在特定條件下反向影響底層市場走勢的力量。

近年來，追蹤美股主要指數的兩倍、三倍槓桿 ETF 產品規模持續膨脹，吸引大量散戶與部分機構資金投入。

在市場平穩運行時，日內再平衡的影響通常能被流動性所吸收；但在波動率急升的環境下，這項機制的放大效應將顯著增強。