鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-27 15:20

受到美國現貨比特幣 ETF 連續七週資金淨流出、聯準會維持鷹派立場，以及市場資金持續流向 AI 類股影響，比特幣週五 (26 日) 仍未能站回 6 萬美元整數關卡，本週累計跌幅已超過 6%。

比特幣跌破6萬美元關卡！ETF連七週遭提款 (圖：shutterstock)

截稿前，比特幣 (BTC-US) 上漲 1.8% 至 59,157.5 美元，但仍低於 6 萬美元整數關卡，顯示市場對風險資產態度依舊偏向保守。

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其他主要加密貨幣漲跌互見，以太幣 (ETH-US) 幾乎持平，報 1,540.27 美元，仍徘徊於 14 個月低點附近。

瑞波幣 (XRP-US) 上漲近 1%，艾達幣 (ADA-US) 上漲 3.8%，Solana (SOL-US) 勁揚 8%。

迷因幣方面，狗狗幣 (DOGE-US) 上漲約 3%，川普幣 (TRUMP-US) 上漲 6.8%。

ETF 連七週淨流出 資金撤離加密市場

根據 SoSoValue 數據，美國現貨比特幣 ETF 本週再流出 13.5 億美元，為連續第七週出現資金淨流出，且流出規模在前兩週短暫放緩後再度擴大。

分析指出，在市場充滿不確定性的情況下，資金更傾向流向基本面較明確的投資標的，尤其 AI 題材近年報酬率大幅領先加密貨幣，成為吸引資金的主要方向。

即使 AI 類股本週同步出現修正，也未見資金明顯回流加密貨幣市場。

高利率壓力未解 比特幣續受壓

聯準會上週釋出偏鷹派訊號，而美國週四公布的個人消費支出（PCE）物價指數顯示，通膨仍高於聯準會 2% 的目標，市場因此擔憂，美國利率恐將維持高檔更長時間，甚至不排除進一步升息的可能。

由於比特幣等加密貨幣本身不具孳息，高利率環境通常會削弱其投資吸引力。

幣安未取得 MiCA 執照 BNB 小跌

另一方面，全球最大加密貨幣交易所幣安 (Binance) 表示，未能取得希臘核發的營運執照，因此無法依據歐盟《加密資產市場監管法》(MiCA) 以希臘作為歐盟營運據點。

幣安表示，用戶仍可正常存取平台資產，公司將轉向其他歐盟成員國申請執照。