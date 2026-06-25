鉅亨網編譯段智恆 2026-06-25 23:30

美國商務部周四 (25 日) 公布數據顯示，被視為企業投資風向球的核心資本財訂單 (Core Capital Goods Orders) 在 5 月強勁反彈，增幅遠優於市場預期，顯示企業設備支出仍具韌性，並有望持續支撐美國第二季經濟成長。

數據顯示，扣除國防與飛機的核心資本財訂單 5 月月增 1.6%，不僅扭轉 4 月修正後下滑 0.7% 的表現，也大幅優於市場預估的成長 0.6%。這項指標通常被視為衡量企業設備投資的重要領先指標。

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分析人士指出，人工智慧 (AI) 熱潮持續帶動企業加碼投資資料中心、運算設備及相關基礎設施，成為支撐企業資本支出的主要動力。尤其記憶體晶片價格大幅上漲，反映企業對 AI 相關設備需求依舊強勁，部分訂單金額增加也可能受到價格上漲因素推動。

從細項來看，電腦與電子產品訂單 5 月成長 0.3%，電氣設備、家電與零組件訂單同樣增加 0.3%。金屬製品、基礎金屬以及機械設備訂單也出現顯著增長，顯示企業投資動能並非集中於單一產業，而是呈現較廣泛擴張趨勢。

此外，作為未來國內生產毛額 (GDP) 計算依據之一的核心資本財出貨量 5 月增加 0.3%，延續 4 月成長 0.5% 的表現，顯示企業設備支出對經濟活動的貢獻仍在持續。

近期美國企業正面臨美以對伊朗戰事帶來的供應鏈干擾，以及油價、鋁價等原物料成本上升壓力。不過 AI 相關投資熱潮正部分抵銷製造業受到的衝擊，成為支撐美國經濟的重要力量。

美國第一季企業設備投資已錄得雙位數成長，多家機構目前預估第二季美國 GDP 折合年率增幅最高可達 3%，高於第一季的 2.1%。

另一方面，整體耐久財訂單表現則受到航空業拖累。5 月耐久財訂單月減 4.5%，逆轉 4 月大增 8.5% 的走勢。主要原因是波動較大的非國防航空器及零組件訂單暴跌 51.8%。