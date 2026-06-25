鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-25 21:23

蘋果 (AAPL-US) 周四 (25 日) 宣布調漲多項硬體產品售價，包括 Mac、iPad、HomePod、Apple TV 以及 Vision Pro 頭戴裝置，理由是人工智慧 (AI) 資料中心建設熱潮推升記憶體與儲存晶片價格，公司已無法繼續吸收成本壓力。這也是近年來少見由零組件短缺直接引發的大規模產品漲價行動。

根據蘋果官網最新售價，MacBook Neo 起售價由 599 美元調升至 699 美元，MacBook Air 由 1099 美元漲至 1299 美元，14 吋 MacBook Pro 則由 1699 美元升至 1999 美元。iPad 產品線也全面調漲，其中 11 吋 iPad Pro 由 999 美元漲至 1199 美元，入門版 iPad 則由 349 美元提高至 449 美元。

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蘋果表示，AI 資料中心快速擴張導致記憶體與儲存晶片需求激增，公司「從未見過零組件價格在如此短時間內出現如此劇烈漲幅」。過去幾季公司透過庫存管理與供應鏈優勢吸收部分成本，但如今已達無法繼續承受的程度，因此必須調高部分產品售價。

AI 搶走記憶體供應 蘋果也難倖免

近年來生成式 AI 熱潮推動全球科技巨頭大舉興建資料中心，帶動高頻寬記憶體 (HBM)、DRAM 及儲存晶片需求暴增。記憶體製造商如美光(MU-US) 等業者，優先將產能配置給輝達 (NVDA-US) 等 AI 晶片客戶，使消費電子產業面臨供貨吃緊與成本飆升壓力。

根據市調機構 TrendForce 數據，今年第一季 DRAM 價格年增幅最高達 98%，第二季預估還將進一步上漲 58% 至 63%。市場甚至以「RAMageddon」形容這波記憶體價格狂潮。

美光日前表示，已獲得高達 220 億美元的長期供貨承諾，反映企業客戶正積極搶占未來記憶體產能。分析師指出，即使是擁有全球最強供應鏈之一的蘋果，也無法完全抵禦這波成本衝擊，顯示整體產業面臨的壓力遠超市場預期。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 早在 4 月法說會便曾警告，記憶體短缺問題將在今年持續惡化，不僅推高成本，也影響產品供應與出貨時程。部分 Mac 產品已出現供應受限情況，而新一代 Mac Studio 等產品發布進度也受到影響。

iPhone 暫未漲價 消費電子市場恐面臨新壓力

值得注意的是，此次漲價並未涵蓋 iPhone、Apple Watch 及 AirPods 等主要消費性產品。蘋果指出，iPhone 目前受到的影響主要來自處理器供應，而非記憶體短缺，因此暫時未調整價格。

不過市場擔憂，若記憶體價格持續維持高檔，未來不排除更多產品線加入漲價行列。蘋果預計 9 月推出新一代 iPhone 產品，其中包括備受矚目的摺疊機型，市場預估售價可能突破 2000 美元。

研究機構 IDC 預測，在記憶體成本飆升影響下，今年全球智慧手機市場可能出現近 14% 的歷史最大年度跌幅，PC 市場也可能萎縮 11.3%。科技顧問公司 Creative Strategies 執行長 Ben Bajarin 指出，蘋果此次漲價恐只是開始，其他品牌供應鏈議價能力不如蘋果，未來漲幅甚至可能更大。