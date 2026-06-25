AI投資撐場！美國第一季GDP上修至2.1% 消費支出卻近乎停滯
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國商務部周四 (25 日) 公布第一季國內生產毛額 (GDP) 終值報告，顯示美國經濟成長速度較先前預估更為強勁，但作為經濟主要引擎的消費支出幾乎停滯，反映企業投資與人工智慧 (AI) 相關支出正成為支撐美國經濟的重要動能。
數據顯示，美國第一季 GDP 季增年率成長 2.1%，高於先前公布的 1.6%，也優於市場原先預期維持不變的 1.6%。相較之下，去年第四季經濟成長率為 0.5%。
此次 GDP 獲上修 0.5 個百分點，主要原因是進口數據遭大幅下修，尤其是消費品與資本財進口減少，對經濟成長形成正面貢獻。不過，進口下修帶來的提振效果，部分被消費支出大幅下修所抵銷。
報告顯示，占美國經濟活動逾三分之二的消費支出，第 1 季成長率由原先估計的 1.4% 大幅下修至僅 0.5%，創近四年來最疲弱表現之一。下修主要來自金融服務、保險以及海外旅遊等服務支出減少。其中，金融服務支出修正也與第 1 季股市回檔影響投資活動有關。
儘管如此，近期數據顯示消費動能在第 2 季初已有回溫跡象。分析指出，今年退稅金額增加，有助於支撐家庭支出並部分抵銷伊朗戰爭推升油價帶來的衝擊。美國國稅局 (IRS) 資料顯示，截至 5 月 8 日當周平均退稅金額達 3276 美元，高於去年同期的 2939 美元。
與消費形成鮮明對比的是企業投資持續強勁。受 AI 熱潮帶動，第一季設備投資折合年率成長 15.8%，雖略低於先前估計的 17.2%，仍維持高速擴張。智慧財產權產品支出則成長 13.8%，高於先前估計的 11.6%，反映企業持續加碼軟體、研發及 AI 相關投資。
衡量民間需求的重要指標——扣除政府支出、貿易及庫存影響的「民間國內最終銷售額」(Final Sales to Private Domestic Purchasers) 成長率則由 2.4% 下修至 1.7%，顯示內需實際動能較原先評估疲弱。
企業獲利方面，第一季現行生產利潤增加 744 億美元，高於先前公布的 404 億美元，但仍遠低於去年第 4 季增加 2469 億美元的水準。
此外，從所得面衡量的國內總所得 (GDI) 第一季成長 1.2%，高於先前估計的 0.9%。GDP 與 GDI 平均值所構成的「國內總產出」(Gross Domestic Output)，被部分經濟學家視為更能反映真實經濟活動的指標，第一季成長率由 1.3% 上修至 1.7%。
整體而言，美國經濟仍維持穩健擴張，但經濟成長愈來愈依賴 AI 相關投資與企業支出支撐，而消費動能放緩也顯示高通膨與高利率環境對家庭支出的壓力仍未完全消退。
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