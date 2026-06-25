鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-25 22:30

美國商務部周四 (25 日) 公布第一季國內生產毛額 (GDP) 終值報告，顯示美國經濟成長速度較先前預估更為強勁，但作為經濟主要引擎的消費支出幾乎停滯，反映企業投資與人工智慧 (AI) 相關支出正成為支撐美國經濟的重要動能。

AI投資撐場！美國第一季GDP上修至2.1% 消費支出卻近乎停滯(圖：REUTERS/TPG)

數據顯示，美國第一季 GDP 季增年率成長 2.1%，高於先前公布的 1.6%，也優於市場原先預期維持不變的 1.6%。相較之下，去年第四季經濟成長率為 0.5%。

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此次 GDP 獲上修 0.5 個百分點，主要原因是進口數據遭大幅下修，尤其是消費品與資本財進口減少，對經濟成長形成正面貢獻。不過，進口下修帶來的提振效果，部分被消費支出大幅下修所抵銷。

報告顯示，占美國經濟活動逾三分之二的消費支出，第 1 季成長率由原先估計的 1.4% 大幅下修至僅 0.5%，創近四年來最疲弱表現之一。下修主要來自金融服務、保險以及海外旅遊等服務支出減少。其中，金融服務支出修正也與第 1 季股市回檔影響投資活動有關。

儘管如此，近期數據顯示消費動能在第 2 季初已有回溫跡象。分析指出，今年退稅金額增加，有助於支撐家庭支出並部分抵銷伊朗戰爭推升油價帶來的衝擊。美國國稅局 (IRS) 資料顯示，截至 5 月 8 日當周平均退稅金額達 3276 美元，高於去年同期的 2939 美元。

與消費形成鮮明對比的是企業投資持續強勁。受 AI 熱潮帶動，第一季設備投資折合年率成長 15.8%，雖略低於先前估計的 17.2%，仍維持高速擴張。智慧財產權產品支出則成長 13.8%，高於先前估計的 11.6%，反映企業持續加碼軟體、研發及 AI 相關投資。

衡量民間需求的重要指標——扣除政府支出、貿易及庫存影響的「民間國內最終銷售額」(Final Sales to Private Domestic Purchasers) 成長率則由 2.4% 下修至 1.7%，顯示內需實際動能較原先評估疲弱。

企業獲利方面，第一季現行生產利潤增加 744 億美元，高於先前公布的 404 億美元，但仍遠低於去年第 4 季增加 2469 億美元的水準。

此外，從所得面衡量的國內總所得 (GDI) 第一季成長 1.2%，高於先前估計的 0.9%。GDP 與 GDI 平均值所構成的「國內總產出」(Gross Domestic Output)，被部分經濟學家視為更能反映真實經濟活動的指標，第一季成長率由 1.3% 上修至 1.7%。