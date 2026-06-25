鉅亨網編譯段智恆 2026-06-26 01:30

《彭博》周四 (25 日) 引述知情人士報導，蘋果 (AAPL-US) 正準備對 Mac 晶片發展策略進行歷來最大調整之一，計劃推出基礎版 M6 晶片後，罕見跳過 M6 Pro 與 M6 Max 等高階版本，改由全新 AI 導向的 M7 系列接棒，以加快人工智慧 (AI) 功能與高效能運算技術的發展進程。

報導指出，蘋果目前正處於 M5 世代，預計最快今年推出搭載 M6 晶片的新款入門 Mac 產品。不過，與過去 M 系列晶片每一代皆推出 Pro、Max 甚至 Ultra 版本不同，蘋果此次可能僅推出標準版 M6，將原本規劃於後續世代推出的部分技術提前整合至 M7 平台。

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蘋果罕見調整晶片策略 M6 高階版本傳取消

自 2020 年推出 Apple Silicon 以來，蘋果從 M1 至 M5 世代皆維持固定產品節奏，依序推出標準版、Pro、Max 與 Ultra 等不同定位產品。不過知情人士透露，蘋果已測試代號為 J804 的新款入門級 MacBook Pro，將搭載基礎版 M6 晶片，而 M6 Pro 與 M6 Max 則可能不會問世。

報導指出，蘋果此舉主要是為了加速 AI 相關功能部署，並因應市場對本地端 AI(On-device AI) 運算能力日益增長的需求。未來高階 Mac 產品線的重心，將直接轉向 M7 系列。

根據規劃，M6 將導入全新記憶體架構、更快的神經網路引擎 (Neural Engine) 以及重新設計的圖形處理器(GPU)。記憶體頻寬預計提升至每秒約 200GB，高於 M5 的 153GB，可望提升 AI 模型訓練、影片剪輯與高解析度圖像渲染等工作效率。

M7 瞄準 AI 運算 記憶體頻寬再升級

知情人士表示，蘋果計畫最快於 2027 年推出 M7 系列，包括 M7 Pro、M7 Max 與 M7 Ultra 等高階版本，成為未來 Mac 產品的核心運算平台。

相較於 M6，M7 的設計目標更聚焦於 AI 應用。基礎版 M7 預計支援約 240GB/s 記憶體頻寬，進一步提升本地端 AI 推理、大型語言模型運算以及圖像生成等工作表現。蘋果也計畫全面升級神經網路引擎與 GPU 架構，以因應未來 AI 軟體與高階圖形處理需求。

此外，蘋果仍計畫推出 M5 世代最後一款高階晶片 M5 Ultra，最快今年隨新版 Mac Studio 登場。該晶片預計搭載約 36 個 CPU 核心與 80 個 GPU 核心，並支援最高 768GB 記憶體容量。不過，由於全球記憶體與晶片供應仍吃緊，相關產品時程與規格仍可能面臨調整。