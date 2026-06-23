鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-23 12:30

亞洲股市周二 (23 日) 普遍下跌，投資人對近期由人工智慧 (AI) 熱潮帶動的大漲行情展開獲利了結，又以南韓股市跌最重。

南韓 Kospi 從歷史高點下滑，一度重挫 6.4%，三星電子跌 6.9%，與 SK 海力士 (SK Hynix) 跌 8.2%。當天稍早，南韓交易所 (KRX) 一度因 Kospi 200 期貨大跌而啟動程式交易賣出暫停機制 (sidecar)，這類穩定機制近來啟動頻率明顯增加。

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外資在上午交易時段賣超 Kospi 股票超過 2 兆韓元 (約 13 億美元)，散戶則持續進場承接。

Kospi 指數本月屢創新高，投資人一度無視伊朗戰爭帶來的不確定性，推動指數史上首度突破 9000 點關卡。

值得注意的是，SK 海力士前一天才剛超越三星電子，成為南韓市值最高上市公司，也凸顯近期 AI 熱潮推升晶片股估值的程度。

首爾韓亞證券 (Hana Securities) 策略師 Lee Jae Mahn 表示，近來市場已出現多項過熱訊號，最明顯的是 SK 海力士估值已高於三星電子，「Kospi 未來若要進一步上漲，三星電子股價漲幅必須超越 SK 海力士」，因為市場預估三星電子第 2 季獲利將超過 SK 海力士。

Pepperstone Group 策略師 Dilin Wu 表示：「美光本周財報才是真正的考驗。」若美光交出亮眼成績單，將直接驗證三星電子與 SK 海力士的基本面表現，「這份財報將告訴市場，AI 硬體投資熱潮是否仍有持續成長空間」。

Kospi 近期大幅波動，顯示這個今年全球表現數一數二佳的主要股市，正面臨愈來愈高的震盪風險。與晶片股連動的槓桿 ETF 正在放大了股價波動幅度，甚至讓南韓最高金融監管機關罕見坦承，過去核准這類高風險產品是一項失誤。

南韓金融監督院 (FSS) 院長 Lee Chan-jin 周一表示，主管機關正在評估穩定市場措施，以降低追蹤三星電子與 SK 海力士 ETF 劇烈波動可能帶來的衝擊。

在周二回檔之前，SK 海力士股價已連續八個交易日上漲，累計漲幅超過 2%。

首爾尤金資產管理 (Eugene Asset Management) 投資長 Ha Seok Keun 表示，此次賣壓主要來自近期大漲後的獲利了結，他認為市場已明顯進入超買區間，因此投資人選擇獲利了結。

他表示，由於散戶槓桿操作與融資餘額偏高進一步放大跌勢，使市場對任何負面消息都變得更加敏感。

其他亞洲股市方面，台灣加權指數走弱，截稿前跌 0.44%。日本日經 225 指數下跌 1.1%，東證股價指數 (TOPIX) 下跌 0.8%。兩大指數本周稍早都創下歷史新高。