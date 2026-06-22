鉅亨網新聞中心 2026-06-22 08:10

今年以來亞洲股市表現強勢，韓國、台灣與日本等市場漲幅明顯領先美國標普 500 指數。面對 AI 熱潮推動的牛市是否已近尾聲，市場仍高度關注。不過，多數策略師與基金經理人認為，在估值仍具吸引力、企業獲利持續成長支撐下，亞洲主要股市後市仍有進一步上漲空間。

《巴隆》指出，隨著算力需求持續大於供給，三星電子、SK 海力士以及台積電等全球半導體與記憶體巨頭的市場地位發生了結構性變化。

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市場長期以來將記憶體產業視為「強週期」類股，但目前的觀點正在轉變，分析師認為這些企業已成為 AI 發展不可或缺的寡頭。即便在 AI 投資金額持平的情況下，對於記憶體容量的需求依然龐大，這不僅確保了廠商的定價權，也使獲利週期得以延續。

在具體市場策略方面，高盛亞太區策略師蒂莫西 · 莫（Timothy Moe）看好韓國股市的後續爆發力，並將 KOSPI 指數目標點位大幅上調。推動這一預測的關鍵在於韓國企業獲利前景的驚人成長，市場先前明顯低估了支出週期的持續性。

此外，韓國股市目前的本益比仍低於歷史高點，且有超過六成的公司股價低於帳面價值，預期下半年的公司治理改革將成為推動股價修復的重要催化劑。

相比之下，台灣股市雖然本益比相對較高，但結合其強勁的績效成長性來看，其本益比 / 成長比（PEG）仍具備亞太地區第二高的性價比。

儘管分析師提醒，台灣市場目前在動量指標高位與持倉水準較高的情況下，面臨一定的戰術調整風險，且地緣政治因素始終存在，但只要企業獲利能持續兌現，任何回調都被視為中長期的買進時機。

除了半導體與 AI 賽局，全球軍費開支增加與製造業重振趨勢，也為亞洲的工業與造船企業帶來了額外的獲利動能。

與此同時，日本市場在企業治理改革、股東回報提升以及央行政策調整的交互作用下，也展現出吸引資金的韌性。