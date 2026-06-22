韓國6月前20日半導體出口 激增近190%
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
韓國周一（22 日）公布的最新數據顯示，6 月前 20 天出口額達到 619.9 億美元，較一年前大增 60.4%，韓國作為全球人工智慧基礎設施建設最明顯經濟受益者之一，出口增長勢頭還增持續。
韓國 6 月前 20 天出口額超過了 3 月前 20 日創下的 543 億美元紀錄，創下歷史新高。
按類別劃分，韓國半導體出口額躍升至 255 億美元，幾乎是去年同期的 2.9 倍，同樣寫下韓國每月 1 至 20 日期間的歷史新高。
半導體出口額佔總出口額 41.2%，增加了 18.3 個百分點。
分出口目的地來看，韓國對各大主要市場的出口均實現增長，包括中國（較一年前狂增 86.9%）、美國（驟增 53.9%）、越南（躍增 75.5%）、歐盟（增長 13.6%）。
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