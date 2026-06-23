鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-23 15:10

投資者對半導體股的熱情，正重塑香港交易所的 ETF 市場格局，與 SK 海力士公司掛鉤的槓桿型 ETF 管理資產規模已超過 168 億美元，成為香港最大的 ETF。

由南方東英 (CSOP) 推出的 「南方東英 SK 海力士每日槓桿 (2x) 產品」 近期資產管理規模 (AUM) 已飆升至超過 168 億美元，正式超越長期占據榜首、追蹤恒生指數的盈富基金 (Tracker Fund，規模約 162 億美元)，成為香港規模最大的 ETF。

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這一顯著增長反映了市場資金從傳統藍籌股轉向高成長科技股的強烈趨勢。受惠於 AI 記憶體晶片需求激增，南韓晶片巨頭 SK 海力士 (SK Hynix) 今年以來股價漲幅超過 300%。在槓桿效應與約 20 億美元的資金淨流入推動下，這一兩倍槓桿產品年初至今的報酬率高達近 900%。相較之下，受中國大盤股表現平淡影響，恒生指數同期下跌約 7.5%，進一步凸顯了兩者表現的劇烈分化。

為了應對基金規模的快速擴張以及市場的劇烈波動，南方東英宣佈自本月起進一步放寬該產品的期權 (options) 投資上限。根據公告，基金可分配於期權投資的資產淨值比例上限由 40% 提升至 49%，而此項上限在今年 5 月時才剛從 25% 上調過一次。此舉旨在為基金經理提供更大的操作靈活性，以確保在 SK 海力士股價大幅飆升且掉期 (swap) 合約獲取受限的情況下，依然能有效追蹤標的表現。

然而，在追求高回報的同時，市場分析師也對其衍生工具的高比例運用提出警告。首先是追蹤誤差風險，過度依賴期權可能導致基金表現偏離標的資產的兩倍槓桿目標，從而放大投資者在市場回調時的損失。其次是成本上升，隨著期權配置增加，預計掉期與期權的相關成本占資產淨值的比例將從 36% 提升至 40%，這些成本最終會侵蝕投資者的淨報酬。