三年營收翻3倍！「物理AI第一股」Momenta將登陸港股 專家：開啟物理AI兆元級產業周期

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-23 09:45

全球領先的物理 AI 公司 Momenta 今 (23) 日正式刊發港交所聆訊後資料集(PHIP)，意味著該公司已順利通過上市委員會審核，進入 IPO 最後衝刺階段。

(圖:shutterstock)

Momenta 本次上市由中金公司與德意志銀行擔任聯席保薦人，成功掛牌後，Momenta 將以「物理 AI 基座模型構建者」的身份，成為港股市場稀缺的「物理 AI 第一股」。

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財務數據顯示，Momenta 近三年營收實現跨越式增長，從 2023 年的 7.43 億元 (人民幣，下同) 飆升至 2025 年的 24.13 億元，三年翻三倍，年均複合成長率 (CAGR) 高達 80%，其中具有高邊際效益的「許可收入」表現尤為亮眼，從 0.23 億元暴增至 9.68 億元，三年激增 42 倍。截至去年底，Momenta 現金儲備超百億元，為持續擴張提供充足彈藥。

支撐業績爆發的核心是 Momenta 跑通的「數據與商業雙重飛輪」。目前，搭載其系統的量產車規模已超 90 萬台，累計交付車型超 100 款，定點車型超 210 款。

根據灼識諮詢數據，在 2025 年至 2026 年中國第三方城市 NOA(導航輔助駕駛) 市場，Momenta 以 65% 的銷量市占率穩居榜首，並已與全球前十大車廠中的九家達成合作，客戶黏性極強。

技術層面，Momenta 今年 4 月全球首發量產 R7 世界模型，這是一套能理解物理規律並推演未來演變的基座模型。該模型分為預訓練、仿真與強化學習三層架構，支撐公司在乘用車、Robotaxi、Robovan 等多場景的落地。

Momenta 研發投入強度極高，2025 年研發費用達 18.69 億元，佔營收 77.5%，研發人員佔比近 82%。

此次 IPO 募資將進一步加速 Momenta 的全球化佈局。目前，Momenta 方案已落地亞洲、歐洲等 10 餘國，並計劃拓展至 Robotruck 領域。