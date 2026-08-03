鉅亨網編譯段智恆 2026-08-03 23:39

美國總統川普周一 (3 日) 在自家社群平台 Truth Social 發文，痛批伊朗領導層「令人難以置信地表裡不一」。他聲稱，伊朗一方面要求、甚至可以說是「乞求」與美國會面，雙方已開始談判，近期也將舉行更多會談，另一方面卻公開否認與美方接觸，堅稱只與阿曼協商。

川普周日搭乘空軍一號時表示，美伊將於周一下午展開談判，並以此作為取消原定攻擊伊朗計畫的理由。他說，相較於動用武力，自己更希望透過協議解決問題，因為「我不想殺人」。不過，川普並未透露會談地點、參與人員及具體議程。

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圖：川普 Truth Social

伊朗外交部發言人巴加伊 (Esmail Baghaei) 隨後否認川普說法，表示伊朗與美國之間目前沒有任何談判，也未安排會面。未來數日，德黑蘭既沒有接待外國代表團的計畫，也不會派遣談判代表出國。

巴加伊指出，除正在伊拉克進行宗教朝聖的外長阿拉奇 (Abbas Araqchi) 以外，所有伊朗談判人員目前都在國內。伊朗現階段唯一進行中的協商，是與阿曼討論荷姆茲海峽的管理問題。另有伊朗高層消息人士向《路透》表示，美伊並未安排談判，阿拉奇至少在本周結束以前也無法出席會談。

面對伊朗公開否認，川普隨後在 Truth Social 發文反擊，宣稱伊朗曾主動要求會面，近期也已安排更多談判。他還駁斥德黑蘭有關將強勢掌控荷姆茲海峽的說法，聲稱這條全球關鍵能源航道已完全受到美國海軍與美方「封鎖線」控制，部分人士將其形容為「美國鋼鐵之牆」。

川普表示，除非華府允許，否則任何物資都無法運往伊朗；在雙方達成協議或伊朗「全面投降」以前，美方也不會允許物資通過。他並重申，美國的底線非常簡單，就是「伊朗永遠不能擁有核武」。

美伊對於荷姆茲海峽管理權的立場仍存在重大分歧。華府主張，雙方 6 月簽署的備忘錄要求伊朗開放這條戰略水道；德黑蘭則認為，協議內容明確保留伊朗管理航運的權力。美方目前仍未能迫使伊朗放棄對海峽的控制，戰爭造成的航運與供應風險也一度推升全球油價。

荷姆茲海峽在衝突爆發前承擔全球約五分之一的石油與液化天然氣運輸，是美伊談判的核心爭議。英國海事貿易行動辦公室 (UKMTO) 最新表示，一艘船隻的船長通報，船舶附近水域發生爆炸，所幸未傳出人員受傷。