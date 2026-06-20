鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-20 17:00

近期市場瀰漫一股悲觀情緒，普遍認為美國資料中心建設步伐大幅放緩，甚至傳出「2026 年將有半數規劃產能遭取消或延期」的說法，引發科技與電力相關股票劇烈波動。然而，獨立產業研究機構 SemiAnalysis 於 6 月 18 日發表報告，明確反駁此一論調。

SemiAnalysis 指出，市場誤判主要源於資訊誤讀與樣本偏差，美國資料中心 2026 年的實際交付產能並未出現崩塌式下滑，整體建設節奏依然具備韌性。

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SemiAnalysis 指出，過去半年該機構對 2026 年底北美超大規模業者自建資料中心產能的預測僅調整約 1%，而委外代管型資料中心的產能預測波動亦不到 5%，整體預期大致維持穩定。換言之，目前的產業數據並未顯示出市場所渲染的「崩盤式」修正。

該機構也坦言，個別專案延期的情況確實存在，但這在大型基礎設施建設週期中屬於正常調整現象，並非需求面轉弱的訊號。

報告認為，當前市場的悲觀氛圍已遭過度放大，股價劇烈起伏更多反映的是情緒面的過度反應，而非產業基本面出現根本性轉壞。

恐慌源頭：AI 工具誤讀新聞稿

報告追溯指出，「美國半數資料中心產能將遭取消或延期」的說法最早可回溯至《彭博》4 月 1 日的一篇報導，隨後被多家科技媒體以更聳動的標題加以放大傳播。

SemiAnalysis 直言，這波恐慌敘事本質上是「AI 拼湊出來的假警報」，許多預測模型僅靠 AI 工具抓取新聞稿內容，把尚未經過核實的 GW（吉瓦）級專案公告當作既定事實，完全未將實際建設工期、電網接入流程與政府審批等關鍵變數納入考量。

機構強調，絕大多數被標記為「取消或延期」的專案，集中在規劃初期階段，這類專案原本就缺乏融資、審批或設備訂單的支撐，從未真正具備在 2026 年完工交付的條件。

SemiAnalysis 認為，市場廣泛引用的「2026 年半數產能延期或取消」結論，問題核心並非取消專案的數量本身，而是出在統計基數（分母）的選取偏差，樣本範圍過於侷限導致結論嚴重失真。

報告指出，市場引用的 Sightline Climate 數據顯示，美國 2026 年規劃中的 12GW 產能裡僅有 5GW 正在施工。

但 SemiAnalysis 透過衛星影像模型獨立核驗後發現，光是美國前兩大超大規模雲端業者自建中的在建產能，就已經超過 5GW，這還未計入第三方開發商手中為數眾多的 GW 級在建專案。

換言之，Sightline 的統計口徑僅涵蓋公開揭露的大型標竿專案，並未納入整個產業完整的開發管線，而這類高調公開的早期專案，本身就具有不確定性高、容易跳票延期的特性。

SemiAnalysis 因此認為，「半數產能延期」的說法只適用於少數投機性公告專案，並不能代表美國資料中心建設的整體格局，也無法用來定義產業真實的景氣狀況。

延期確有其事，但成因明確、範圍有限

SemiAnalysis 並未否認產業內確實存在延期現象，並指出該機構此前已提前示警 STACK Infrastructure、Oracle、Nebius、Core Scientific 等公司的相關專案風險。報告將市場上的延期案例歸納為三大類型：

早期投機性專案：多由產業新進入者推出，規劃方案較為激進、交付時程脫離實際，尚未進入真正落地階段。 成熟專案的時程偏差：開發商低估了設備交付、天候施工、機電系統調試等變數，對建設週期過於樂觀。 合規限制型延期：專案進入建設後期後，遭遇審批許可受阻或地方輿論壓力，被迫調整設計方案或更換供電來源，導致交付時程拉長。

報告以 Nebius 位於紐澤西的園區為例，首期 50MW 產能原計畫四個月內完工，實際卻耗時十個月才完成交付，屬於第二類延期的典型案例。

Core Scientific 的 Denton 園區則因審批受阻、設計變更及供應鏈中斷等多重因素交織，導致 250MW 的年度交付目標未能達成，屬於第一類與第二類因素疊加的案例。

至於甲骨文與 STACK 合作的新墨西哥州專案，則是第三類延期的典型代表。因天然氣管線鋪設受阻、排放許可審批卡關，原訂 2026 年投產的時程直接推遲至 2029 年。

SemiAnalysis 指出，這三個案例都指向同一個結論：延期現象確實存在，但其影響範圍相對集中，成因路徑也相當清晰可循。

三類「無效噪音」誤導市場判斷

SemiAnalysis 認為，這波市場恐慌的本質，是被三類對產業基本面並無實質影響的「噪音資訊」誤導，進而過度放大了短期風險：

地方建設暫停政策：截至 2026 年 4 月，美國已有 12 個州推出相關管控法案，但這些法案主要針對規劃初期的專案，並不涉及 2026 年的核心交付產能。例如緬因州的禁令所涉及的規劃產能不到 5MW，影響微乎其微。

區域性輿論阻力：各地的抗議行動、改區申請遭駁回、企業撤回專案等案例，多數仍停留在紙上規劃階段，缺乏土地、設備或電網協議的實質支撐，原本就未被納入有效交付產能的統計範圍，因此不影響真實訂單。

大量無效規劃公告：電網接入申請隊伍中存在大量「虛擬產能」。以德州電力可靠性委員會（ERCOT）為例，該機構累計收到超過 410GW 的資料中心用電負荷申請，是歷史峰值的五倍，但 SemiAnalysis 估算其中約有 311GW 屬於投機性的虛擬需求，根本無法轉化為實際產能。

風險出清，並非需求崩塌

SemiAnalysis 總結認為，市場此次的悲觀誤判，根本原因在於未能區分專案的風險層級。

此輪遭延期或取消的專案，高度集中在早期投機性的產業環節，屬於結構性過剩的部分；而 2026 年真正的核心交付產能，則來自落地確定性極高的優質專案。

這些專案普遍具備土地確權完成、供電方案明確、合規審批到位、長週期設備訂單已鎖定，以及實質施工進度等多重條件。

針對產業普遍面臨的瓶頸，主要營運商已逐漸發展出成熟的應對策略。

在政策層面，業者深耕地方審批與社區合作關係，並對阻力較大的地區提前撤場，轉向政策較友善或屬於棕地開發的區域。

在硬體層面，則針對電網接入動輒需耗時七至十年、核心設備交付週期超過一年的痛點，透過直接投資電網建設、提前鎖定具供電條件的土地、配置分散式發電設備、預付定金鎖定設備產能，以及採用模組化預製施工等手段，有效對沖供應鏈與基礎建設瓶頸，確保核心專案能按既定節奏推進。