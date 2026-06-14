鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-14 21:20

管理財務管理集團包普斯特（Baupost）長達 44 年、任期內僅出現 5 個虧損年的傳奇投資人卡拉曼（Seth Klarman），近日接受《CNBC》專訪時，對當前人工智慧（AI）投資熱潮發出嚴厲警告，直指市場估值已呈現明顯泡沫特徵，並表明旗下基金完全不參與 OpenAI、Anthropic 等大型語言模型公司的投資。

「波士頓巴菲特」拒投OpenAI、Anthropic。(圖：Shutterstock)

有著「波士頓巴菲特」之稱的卡拉曼指出，當前科技市場估值已被拉得極度緊繃，投資人為迎合「新時代思維」，對遙遠的未來做出過度樂觀的假設。

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他以棒球術語「甜心球」（Fat Pitch）比喻絕佳投資機會，強調在勝率不夠高的情況下，寧願讓資金閒置帳上，也絕不為跟風而盲目出手。

他表示，OpenAI、Anthropic 等大模型公司不僅估值極高，更處於持續大量燒錢的階段，一旦技術落後便面臨滅頂之災，不符合偉大企業的定義。

Baupost 目前選擇聚焦於估值遭錯殺的「AI 不可知者」（AI Agnostic），也就是那些「根本不會被顛覆的公司，AI 對其業務幾乎不會產生任何影響」。

訪談中，卡拉曼罕見坦承職業生涯最大的遺憾。15 至 20 年前，團隊原有機會以 4,000 萬至 5,000 萬美元買入大數據分析巨頭帕蘭提爾科技 (PLTR-US) 的風險投資份額，研究工作亦已完成，卻在最後一刻因賣方反悔而功虧一簣。

他惋惜地表示，若當年成交，如今回報將高達數百億美元。

針對外界對價值投資的刻板印象，卡拉曼強調，真正的價值投資絕非單純尋找低本益比或低股價淨值比的股票，而是評估企業值多少錢，而一個不斷成長的企業顯然更有價值。

他警告，在科技快速被顛覆的時代，許多存在業務硬傷的傳統企業，其內在價值正如「融化的冰塊」（Melting Ice Cubes）般加速消亡，即便本益比低至 4 倍，也必須果斷迴避。

此外，面對那些動輒支付 40 倍、甚至無限大估值倍數的 AI 大模型巨頭，卡拉曼表現則十分謹慎，認為這需要對無法確知的遠期未來擁有盲目的堅信。

在資金部署方面，卡拉曼指出，自 2008 年金融危機以來，市場長期處於罕見的低波動環境。然而近幾個月，企業債與私人信貸市場的違約與破產風險正逐步升溫。

他認為，當債券因違約或評級下調遭市場拋售時，往往會出現極具吸引力的錯價機會。目前包普斯特正積極關注巴西企業重組及大型私募股權債務置換等特殊事件所帶來的困境債投資機會。

同時，卡拉曼也透露，包普斯特正自下而上地在遭市場冷落的商業房地產領域尋找機會，尤其看好歷經疫情衝擊與大規模破產出清後、基本面正處於反轉初期的高級輔助養老社區。

此外，具備高期權價值的資料中心配套土地，亦是卡拉曼團隊以低於重置成本價格積極佈局的標的。

在總體經濟面，卡拉曼則發出警訊指出，美國聯邦債務占 GDP 比例已突破 100%，傳統「無風險資產」的美債正日益危險；加上每年逾 2 兆美元的結構性財政赤字，海外債權人對美國財政紀律的信心正在動搖。

他亦點出地緣政治的潛在衝擊。若中東衝突導致荷姆茲海峽封閉數月，國際油價可能飆破每桶 150 美元，進而引發二次通膨與政治動盪。

他警告，市場對這些「灰犀牛」風險的消化程度遠遠不足。

卡拉曼將包普斯特的長期卓越表現，歸因於對「下行保護」（Downside Protection）近乎偏執的堅持：嚴謹的基本面研究、投資組合絕不加槓桿、優先佈局私募市場中具結構性優先受償權的高級證券，以及在缺乏高勝率機會時，甘願大量持有現金靜待時機。