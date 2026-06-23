鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-23 13:18

美國聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 上周暗示，未來應由市場而非 Fed 主導對利率、通膨與經濟前景的預期，引發美債市場劇烈反應，美債殖利率周一 (22 日) 全面走高，打破過去四個月與油價同步變動的走勢，顯示投資人持續押注 Fed 未來可能升息。

Fed不再報明牌！華許拆解前瞻指引架構 債市重新成為升息風向球 (圖:Reuters/TPG)

對貨幣政策最敏感的 2 年期美債殖利率周一 (22 日) 突破政策利率上限，打破過去四個月與油價同步變動的走勢，顯示投資人持續押注 Fed 未來可能升息。

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美伊衝突近四個月以來，2 年期美債殖利率便一路自約 3.4% 的低點攀升，與油價大致呈現同向變動，原因在於戰爭支出與能源價格上漲往往會推升通膨，助長升息可能性。

然而儘管美國原油價格周一跌破每桶 74 美元，創近四個月低點，對政策敏感的 2 年期美債殖利率仍上升 5 個基點至 4.23%。這意味著 2 年期美債殖利率已明顯高於 Fed 3.50-3.75% 的利率區間上限，反映債市開始消化未來升息可能性。

雖然華許是美國總統川普提名的 Fed 主席，但華許上周首次主持決策會議後卻強調 Fed 將致力把通膨壓回 2%，且不排除未來升息的可能性。

Angel Oak Capital Advisors 投資組合管理主管 Clayton Triick 表示，市場波動將成為新常態。雖然考量到美國通膨仍高於 4%，Fed 今年很可能維持利率不變，但他預期類似周一盤中殖利率大幅震盪的情況將更頻繁出現。

Triick 指出，Fed 減少「前瞻指引」(forward guidance) 代表市場波動增加，反而有利主動型投資管理。「如果市場毫無波動，投資人就更難跑贏大盤。」

BCA Research 首席債券策略師 Ryan Swift 表示，華許反對前瞻指引的原因在於，他認為這會扭曲 Fed 從金融市場接收到的訊號。

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 首席美國經濟學家 James Egelhof 表示，自 2008 年金融危機以來，從柏南克 (Ben Bernanke) 到鮑爾 (Jerome Powell) 的歷任 Fed 主席都曾擔心，若 Fed 過度透明，市場只會反映 Fed 本身的觀點，而無法提供真正有價值的訊號。

但 Egelhof 指出，如果 Fed 完全不提供資訊，反而可能導致市場不確定性升高、風險溢酬擴大，進而傷害經濟，因此政策溝通仍須取得平衡。

不只 2 年期殖利率，基準的 10 年期美債殖利率周一也上升約 5 個基點至 4.51%。10 年期美債殖利率是 30 年期房貸利率的重要定價基礎，Mortgage News Daily 最新數據顯示，美國 30 年期房貸利率約為 6.66%。

Triick 表示，目前違約率仍低、信用利差也維持在相對窄幅，但經通膨調整後，美國房價過去一年半其實已小幅下跌。若沒有人工智慧 (AI) 投資熱潮支撐，美國經濟表現恐不如表面強勁。

不過，他認為住宅通膨將在今年下半年開始降溫，進而帶動整體通膨回落，使美債殖利率未來有機會大幅下滑。但投資人恐怕無法再期待 Fed 主動釋放類似訊號。

CIFC 資產管理公司執行董事 Natalia Lojevsky 說：「華許正逐步拆解過去 Fed 建立的溝通架構，市場必須適應新的遊戲規則。」

她指出，華許希望打造一個更低調的 Fed，由市場而非央行主導價格發現機制，某種程度上有點類似前 Fed 主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 時代較為神秘的貨幣政策風格，只是未必會重演當年頻繁出手救市的做法。