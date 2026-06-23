輝達(NVDA-US)近期股價表現疲弱，而Kalshi預測市場交易員也開始押注，輝達靠人工智慧(AI)晶片所能收取的算力價格正在下滑。儘管輝達今年以來股價仍上漲約12%，但近一個月已回跌約3%。相較之下，追蹤半導體產業的VanEck半導體ETF(SMH-US)今年累計大漲84%，過去一個月也有15%漲幅。近來市場焦點轉向AI基礎建設與記憶體供應鏈，資金湧向美光(MU-US)與SanDisk(SNDK-US)等個股，兩家公司股價過去一個月均大漲近60%，相形之下，輝達明顯被冷落。在輝達股價盤整之際，該公司旗艦AI晶片B200的算力租賃價格也同步回落。根據GPU即時價格追蹤平台Ornn的資料，B200每小時運算價格於5月30日升至6.11美元，創近三個月新高，但之後一路下滑，截至6月21日已降至4.22美元。B200是輝達目前主力資料中心GPU產品，廣泛應用於大型AI訓練與推論運算。Kalshi交易員目前普遍認為，B200算力價格難以再度突破5月高點。目前多數企業並非直接購買GPU，而是透過雲端服務供應商或近年快速崛起的Neocloud業者租用算力資源。不過隨著AI基礎建設需求快速成長，GPU租賃價格持續波動。聖塔克拉拉大學(SantaClaraUniversity)財務學教授KimSeoyoung說：「許多企業其實不知道未來一年究竟需要多少算力，而算力供應商也無法確定應該訂購多少GPU。甚至包括輝達在內的製造商，也無法精準掌握應該生產多少產品。」不過大型科技公司對AI算力的需求仍持續增長。本月稍早，Google(GOOGL-US)與SpaceX(SPCX-US)簽署一項大型算力租賃協議，Google從今年10月到2029年6月期間，每月支付9.2億美元租用AI算力。根據協議內容，Google將使用約11萬顆輝達GPU，以及相關CPU、記憶體與其他配套元件。交易完成後，RBC資本市場對輝達2026年下半年與2027年前景轉趨樂觀，認為該公司在同業中仍具備最佳競爭位置。RBC分析師說：「無論這類大型GPU租賃協議背後的具體考量為何，都足以消除市場對輝達被ASIC(特定應用積體電路)搶走市占率的疑慮，至少短期內是如此。」