鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-22 16:20

《經濟學人》示警市場狂熱失控！期權賭博化、買權逼近賣權。(圖：Shutterstock)

過去兩年，市場上一直流傳著一種說法為美股估值居高不下辯護：儘管股價持續攀升、估值已經墊高到讓股東未來預期報酬率變得不太誘人，但市場氣氛似乎還沒有真正「失控」。

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多數投資人仍篤信企業獲利將持續成長、人工智慧（AI）將徹底改寫經濟版圖，但這種樂觀情緒尚未演變成全面性的狂熱。

然而，《經濟學人》指出，真正的泡沫向來需要更多燃料。光是投資人提前把未來獲利反映進今天的股價，還不足以構成泡沫；股價真正脫離基本面，往往要等到一股集體亢奮席捲市場之後。

文章警告，屆時狂歡的人群即便明知隔天必定迎來宿醉，仍會拼命延後那一刻的到來，直到再也拖不下去，崩盤才隨之而來。

而如今，狂熱的徵兆似乎已逐漸浮現。例如，今年 6 月 12 日，馬斯克創辦的 SpaceX 完成一筆股票交易，公司估值來到 1.8 兆美元，相當於其年營收的 90 多倍。短短四個交易日內，股價再飆漲逾四成，估值衝上 2.5 兆美元。

值得注意的是，SpaceX 去年仍虧損 50 億美元，市場之所以願意用營收而非獲利來衡量其身價，據傳是因為投行向買家保證，到 2030 年其 AI 業務營收將暴增百倍，達到 3220 億美元。

文章指出，部分觀察人士或許會說，這種誇張的估值不過是馬斯克個人「扭曲現實」能力的又一例證。但若把視角拉開，會發現整體美股市場的亢奮情緒同樣明顯。

以標普 500 指數為代表，美股相對長期盈利的估值水準，目前僅略低於 2000 年網路泡沫高峰時期。

同時，在美國總統川普似乎終於與伊朗達成和平協議的消息帶動下，上週股價更是再度走高。

《經濟學人》指出，若想觀察市場狂熱程度，比起股市本身，期權市場提供了更直接的線索。

期權原本被視為一種保險工具。投資人會買進「賣權」讓其能在股價重挫時以約定價格出售、藉此鎖住損失，代價是支付一筆權利金。

但如今，期權市場的大部分交易，更貼近一座讓投資人對股價走勢下注的賭場。買進賣權，本質上等於賭到期時股價會跌破特定的「履約價」；若押對了，便能低買高賣賺取價差，押錯了則賠掉權利金。

相反地，「買權」則是賭股價會上漲的工具。

值得注意的是，近年來股票期權交易量大幅成長。美國大型清算機構 OCC 統計，2025 年的交易量幾乎是 2020 年（本身已是爆量年份）的兩倍，2026 年看來仍將續創新高。

其中，「當日到期」這類幾乎沒有保險功能、純粹用於短線投機的超短期合約，成長速度更快。根據衍生品交易所 CME 集團估算，2025 年標普 500 指數當日到期期權的交易量，是 2021 年的 3.7 倍。

理論上，期權的保險屬性代表賣權需求應高於買權，因為多數機構投資人（例如大學校產基金）需要的是防範崩盤的保護，而非為股價暴漲投保。

加上股市向來「漲得慢、跌得快」，賣權理應比同等條件的買權更值錢；再者，這類尋求保險的機構規模通常遠大於短線投機客，理應在市場上更具影響力。

這代表，賭場式的投機交易量，已經大到足以蓋過規模本應更大的避險買盤，而這群投機者押注的方向，是股價將直奔月球，甚至火星。