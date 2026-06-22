鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-22 14:00

最新數據顯示，美股正面臨史無前例的資金湧入潮，在上週三 (17 日) 為止一週，流入美國股票基金的淨資金達 1192 億美元，刷新歷史單週流入最高紀錄，其中科技股單週吸金 192 億美元，同創歷史新高，凸顯市場對 AI 主題的持續瘋狂押注。

不同於以往資金僅抱團大型藍籌股，本輪資金流入呈全面擴散態勢。根據美銀數據，美國中型股基金單週淨流入 199 億美元創紀錄，小型股基金亦獲 123 億美元挹注，為歷史次高，反映投資人風險偏好明顯升溫。

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按年化估算，今年全年美股基金流入規模有望達 7390 億美元，將再寫歷史高點。受此激勵，那斯達克 100 指數今年累計大漲 24%，標普 500 指數年漲 9.6%，雙雙頻創新高。

美銀分析，美伊戰事趨緩遏止川普支持率跌勢，加上 Alphabet、亞馬遜、Meta 等超大規模雲端業者持續砸重金擴建 AI 基礎設施，為多頭提供基本面支撐，美國今年家庭股票財富已增加 6 兆美元。

富國銀行也樂觀預期，標普 500 指數到 2027 年底可望上看 8600 到 8800 點。

在需求端天量湧入同時，供給端亦同步放大。SpaceX 剛完成史上最大 IPO 募資 750 億美元，Anthropic 與 OpenAI 也正在推進掛牌計畫，Alphabet、Meta 與甲骨文則大舉發債籌資投入 AI 軍備競賽。

值得注意的是，美股 AI 交易熱潮正從晶片、光通訊向上游半導體設備賽道擴散。

最新數據顯示，市值逾百億美元的 9 家美國半導體設備公司今年迄今股漲均漲逾 75% 且齊創歷史新高，其中應用材料、KLA、Lam Research 等 7 檔個股漲幅更已翻倍，MKS Instruments 年內飆漲 154.9% 居冠。

花旗與瑞銀最新報告也看好 NAND 設備及晶圓前道設備補漲空間，指出 AI 推升 DRAM 資本支出，設備交期要到 2027 年中才趨正常化。

產業面亦印證此一「賣方市場」。SK 海力士規劃五年內晶圓產能倍增、2026 年資本支出大幅上調，台積電亦將今年資本支出指引調高至近 560 億美元，董事長魏哲家直言「即便提前搶購設備，供應仍吃緊」。

根據 SEMI 報告，今年第一季全球半導體設備出貨額年增 14% 至 365.5 億美元，由 AI 相關先進邏輯、DRAM 及先進封裝擴產驅動。