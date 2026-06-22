鉅亨網編譯段智恆 2026-06-22 20:30

圖片授權平台 Getty Images(GETY-US) 周一盤前股價暴漲逾 120%，主因公司宣布與 OpenAI 達成授權合作協議，未來 Getty 龐大的圖庫內容將整合至 ChatGPT 搜尋與探索功能中，成為 OpenAI 擴展內容生態系的重要一環。

Getty Images攜手OpenAI 授權合作激勵股價盤前飆逾120%(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，Getty Images 盤前股價上漲 126.41%，每股暫報 1.38 美元。

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根據 Getty 周日發布的聲明，ChatGPT 未來將可透過搜尋與發現功能顯示 Getty 圖庫中的圖片內容。不過雙方並未公布合作金額，也未透露 Getty 圖片是否將用於訓練未來的 OpenAI 模型。

這項合作被市場視為 Getty 策略上的重大轉變。過去幾年，隨著生成式 AI 快速發展，Getty 一直是對 AI 技術最具戒心的內容供應商之一。市場憂心 AI 生成圖片能力日益成熟，可能衝擊傳統圖庫授權業務，導致 Getty 股價今年以來累計下跌約 55%，上周五收盤僅報 0.61 美元。

Getty 過去曾嘗試自行開發 AI 圖片生成工具，並對知名生成式 AI 開發商 Stability AI 提起訴訟，指控其未經授權使用圖片資料訓練模型。如今選擇與 OpenAI 合作，也被視為內容產業從對抗 AI 轉向尋求商業合作的新案例。

近年來，OpenAI 持續透過授權協議擴大內容來源，已陸續與多家新聞媒體及出版機構達成合作，隨著業務版圖進一步延伸至影片生成與廣告領域，對高品質圖像與內容資料的需求也持續增加。