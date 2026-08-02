鉅亨網編譯莊閔棻 2026-08-02 12:10

全球市場一度擔憂人工智慧（AI）投資熱潮降溫，但南韓最新出口數據給出截然不同的答案。受惠於半導體、記憶體與資料中心需求持續強勁，南韓 7 月出口再創亮眼成績，不僅顯示 AI 仍是推動全球科技產業的核心引擎，也進一步強化市場對南韓經濟與晶片產業前景的信心。

南韓產業通商資源部週六（1 日）公布的統計顯示，經工作日差異調整後，南韓 7 月出口金額較去年同期大增 69.6%；若未經調整，年增幅則為 62.8%。

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同期進口成長 26.5%，帶動貿易順差擴大至 303 億美元。相較之下，6 月出口增幅經修正後為 70.7%。

拆解出口結構可發現，半導體仍是這波成長的最大功臣。在 AI 與資料中心投資熱潮持續加溫、加上記憶體晶片價格接連上揚的雙重帶動下，南韓 7 月半導體出口暴增 178.8%。

與此同時，隨著美國科技巨頭持續加碼 AI 基礎建設支出，南韓對外輸出的電腦相關產品出口更是暴增逾四倍，達 404% 的驚人增幅。

值得注意的是，南韓股市在此之前才剛經歷一場劇烈震盪。受 AI 類股獲利疑慮引發的拋售潮衝擊，韓國綜合股價指數（KOSPI）7 月重挫 22%，創下 2008 年金融海嘯以來單月最大跌幅。

不過市場情緒隨後迅速反轉，隨著全球資金再度回流半導體族群，該指數在上週五（31 日）寫下歷史單日最大漲幅紀錄。

企業端的表現也印證了這股樂觀氣氛。三星電子 (KR005930) 本週稍早公布財報，其晶片事業獲利年增幅度超過 250 倍，同時宣布與多家大型資料中心業者簽署數年期供貨合約。

三星更進一步預警，全球晶片供給短缺情況恐將持續惡化，且可能一路延續至 2028 年。

相較之下，SK 海力士 (KR000660) 稍早公布的季度財報雖表現亮眼，卻仍未能滿足投資人先前的高度期待，一度加深市場對科技巨頭是否將放緩 AI 支出的疑慮。

從出口地區分布來看，南韓對中國出口 7 月大增 96%，對美國出口成長 69%。另一方面，此前受伊朗戰事波及、已連續下滑五個月的中東出口，7 月也止跌回升，成長 25%。

整體而言，這份出口成績單顯示，即便能源價格上漲與地緣政治風險仍為部分產業帶來壓力，南韓的外部需求韌性依然十足。