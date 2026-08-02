鉅亨網編譯陳韋廷 2026-08-02 12:00

中國開源模型正讓華爾街重新檢視 AI 競爭的格局。最新統計數據顯示，自月之暗面發布旗艦大模型 Kimi K3 後，引發美股 AI 產業鏈全面拋售，美股 AI 族群市值合計蒸發約 4700 億美元 (約 15 億台幣)。

《快科技》報導，17 家華爾街投行連夜下調 AI 晶片企業目標價，摩根大通在報告中直指，Kimi K3 的發布對 AI 晶片股而言無疑是雪上加霜。

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高盛合夥人表示，算力擴張時代或已走到盡頭，若中國低成本的開源模型性能夠優秀，美國 AI 巨頭天價資本支出的合理性就不復存在。

矽谷也驚嘆中國 AI 崛起速度，加州大學柏克萊分校教授伊 Ion Stoica 表示，中國開源模式與美國最前線的差距已從半年縮至 2 到 3 個月，特斯拉創辦人馬斯克在相關評測下的留言亦令人印象深刻。

Kimi K3 在權威前端程式設計榜單 Frontend Code Arena 上以 1679 分登頂，超越 Anthropic Claude Fable 5 的 1631 分和 OpenAI GPT-5.6 Sol 的 1618 分，這是開源模型首次在權威程式設計榜單上超越全部海外閉源模型。

目前，中國開源模型累計下載量已突破 100 億次，居全球之冠。全球每 10 次大模型下載中，就有 6 次來自中國研發的模型。

在全球主流大模型調用榜單上，前六名的模型全部來自中國團隊。過去 12 個月裡，中國國產模型有 9 個月保持全球開源模式的規模上限。