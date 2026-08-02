鉅亨網編譯陳韋廷
中國開源模型正讓華爾街重新檢視 AI 競爭的格局。最新統計數據顯示，自月之暗面發布旗艦大模型 Kimi K3 後，引發美股 AI 產業鏈全面拋售，美股 AI 族群市值合計蒸發約 4700 億美元 (約 15 億台幣)。
《快科技》報導，17 家華爾街投行連夜下調 AI 晶片企業目標價，摩根大通在報告中直指，Kimi K3 的發布對 AI 晶片股而言無疑是雪上加霜。
高盛合夥人表示，算力擴張時代或已走到盡頭，若中國低成本的開源模型性能夠優秀，美國 AI 巨頭天價資本支出的合理性就不復存在。
矽谷也驚嘆中國 AI 崛起速度，加州大學柏克萊分校教授伊 Ion Stoica 表示，中國開源模式與美國最前線的差距已從半年縮至 2 到 3 個月，特斯拉創辦人馬斯克在相關評測下的留言亦令人印象深刻。
Kimi K3 在權威前端程式設計榜單 Frontend Code Arena 上以 1679 分登頂，超越 Anthropic Claude Fable 5 的 1631 分和 OpenAI GPT-5.6 Sol 的 1618 分，這是開源模型首次在權威程式設計榜單上超越全部海外閉源模型。
目前，中國開源模型累計下載量已突破 100 億次，居全球之冠。全球每 10 次大模型下載中，就有 6 次來自中國研發的模型。
在全球主流大模型調用榜單上，前六名的模型全部來自中國團隊。過去 12 個月裡，中國國產模型有 9 個月保持全球開源模式的規模上限。
值得一提的是，就在 Kimi K3 發布後不到兩週，月之暗面上周三 (7 月 29 日) 完成 F 輪融資，融資金額超 35 億美元，投後估值達 350 億美元。
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