伊朗暫緩出席談判！以色列持續襲擊黎巴嫩衝擊停火協議 穆吉塔巴發聲

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-19 09:46

一名知情人士稱，由於以色列持續襲擊黎巴嫩南部，當地時間週四（18 日），伊朗談判代表團已推遲前往瑞士的行程。

美伊瑞士會談突生變數。(圖：Shutterstock)

伊朗與美國原訂於瑞士時間週五（19 日）在比爾根山舉行會談，就剛簽署的伊美諒解備忘錄展開執行層面的初步磋商，但伊朗方面已就以色列軍隊在黎巴嫩境內的軍事行動提出嚴重關切，使談判前景出現變數。

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瑞士外交部表示，美伊兩國原訂與斡旋方巴基斯坦、卡達及其他相關國家於 19 日齊聚比爾根山，原訂啟動為期 60 天的首輪談判，為最終協議鋪路。

然而，據消息人士透露，伊朗代表團原已整裝待發，卻在出發前突然宣布暫緩行程。

消息人士指出，伊朗事前已向美方及斡旋各國表明，黎巴嫩議題仍是伊美談判的核心要素之一，將直接左右談判能否持續進行。

伊朗方面警告，以色列軍隊已深入黎巴嫩境內約 10 公里，持續推進軍事行動並發動襲擊，已公然違反諒解備忘錄第一條款的規定。

伊朗總統佩澤希齊揚與美國總統川普於德黑蘭時間週四（18 日）凌晨正式簽署伊美諒解備忘錄。

根據條款第一項內容，美國、伊朗及雙方在當前戰事中的盟友共同聲明，將立即且永久停止包括黎巴嫩在內所有戰線的軍事行動, 雙方承諾今後互不發動戰爭或軍事行動，也不使用武力或以武力相威脅，並確保黎巴嫩的領土完整與主權。

最終協議屆時將進一步確認黎巴嫩等所有戰線戰爭永久終結的安排。

然而，以色列總理納坦雅胡同日表態, 以軍不會自黎巴嫩南部撤出，並將依以色列安全需求, 持續在黎南「安全區」維持軍事存在。據報導，以軍對黎南的炮擊與空襲行動仍未停止。

黎巴嫩國家通訊社 18 日報導，以色列國防軍無人機當天對黎南奈拜提耶地區發動多次襲擊，造成 3 人死亡。

伊朗最高領袖：原則上有異議，但基於總統承諾予以批准

伊朗最高領袖穆吉塔巴 18 日晚就諒解備忘錄發表聲明，表示相關負責人在推動協議過程中基於關切與善意付出諸多努力。

不過，他坦言自己原則上對協議持不同意見，但鑑於伊朗總統以最高國家安全委員會主席身分，代表自身及全體委員向他承諾將維護伊朗民族與抵抗陣線的權利，並明確承擔相關責任, 因此他予以批准。

穆吉塔巴轉述伊朗總統表態稱：「若美方得寸進尺、提出過分要求，伊朗絕不接受，伊方將靜候相關條件落實情況。」

穆吉塔巴同時強調，未來雙方即將展開的面對面談判，絕不代表伊朗接受「敵方」意志。

伊朗：荷姆茲海峽 60 天內免費通行

另一方面，根據伊朗伊斯蘭共和國通訊社 18 日報導，伊朗最高國家安全委員會發表聲明說，根據伊美諒解備忘錄，在未來 60 天內，申請通過荷姆茲海峽的船隻將免繳相關費用。

根據諒解備忘錄第 5 條規定，申請通過荷姆茲海峽的商船須向伊朗波斯灣海峽管理局提交申請，且在 60 天期限內，將不向申請通過荷姆茲海峽的船隻收取任何費用，相關費用由伊朗政府承擔。

基於此，伊方已責成波斯灣海峽管理局盡快對相關申請予以審查回覆。

聲明表示，鑑於當前特殊情況以及航道部分區域仍有安全風險，為確保航行安全並避免海上事故，相關船隻須依照指定航線和規定時間通過荷姆茲海峽。

聲明中還說，有關荷姆茲海峽通航的具體實施安排和技術細節將由波斯灣海峽管理局另行公佈。對於包括掃雷在內的其他事項，伊方將依據諒解備忘錄第 5 條相關規定採取必要措施。

美軍宣布解除對伊朗的海上封鎖

美軍中央司令部 18 日在社群媒體發布消息指出，美軍當天解除了所有進出伊朗港口及沿海地區的海上交通封鎖。

消息稱，美軍不再阻撓船隻往返波斯灣和阿曼灣的伊朗港口，美軍所有軍事封鎖管控行動都已停止。