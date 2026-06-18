鉅亨網編譯段智恆 2026-06-19 02:00

美國總統川普與伊朗總統裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian) 簽署結束戰爭的諒解備忘錄 (MOU) 後，美伊和平協議正式提前生效，為持續數月、擾亂全球能源供應的中東衝突帶來轉機。美國副總統范斯 (JD Vance) 周四 (18 日) 表示，已有約 1,250 萬桶原油在一夜之間通過荷姆茲海峽，顯示全球最重要能源航道正逐步恢復運作。

美伊和平協議生效！荷姆茲海峽恢復原油運輸 但黎巴嫩戰火未熄(圖：REUTERS/TPG)

然而，就在市場因油價下跌與航運恢復而鬆一口氣之際，以色列軍方同日再度對黎巴嫩南部發動空襲，讓外界質疑這項協議是否真能終結區域衝突，也考驗川普是否願意向盟友以色列施壓，落實其承諾的和平進程。

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荷姆茲海峽逐步重啟 油價跌破 78 美元

根據協議內容，美國將解除對伊朗港口的封鎖，伊朗則同意重啟荷姆茲海峽航運。范斯表示，美伊雙方已正式進入為期 60 天的最終談判期，希望就核武問題及區域安全安排達成永久協議。

范斯周五 (19 日) 將赴瑞士出席正式儀式，確認臨時協議內容。他表示，美方預期伊朗未來不再擁有足以「廣泛威脅全世界」的飛彈能力，這也是協議的重要組成部分。

市場迅速對消息做出反應。布蘭特原油期貨價格下跌約 2%，跌破每桶 78 美元，創下自 2 月底衝突爆發以來最低水準。

不過，航運業者提醒，即使海峽重新開放，恢復至戰前每日通行規模仍需時間。除了需要排除水雷威脅外，也必須確認航道安全無虞，才能讓大型油輪全面回流。

黎巴嫩戰火未熄 川普與尼坦雅胡現分歧

儘管美伊協議生效，但黎巴嫩問題仍是最大變數之一。

以色列今年 3 月入侵黎巴嫩南部，並持續打擊真主黨 (Hezbollah) 據點。由於真主黨在戰爭期間持續向以色列發射火箭彈支持伊朗，以軍將相關行動視為必要的安全措施。

值得注意的是，以色列並未參與此次美伊談判，但伊朗始終堅持任何和平協議都必須涵蓋黎巴嫩問題。最終簽署的備忘錄中明確要求「永久終止黎巴嫩戰爭」，並保障黎巴嫩的領土完整與主權。

這項條文被外界視為川普對伊朗做出的重大讓步。

近來川普已公開批評以色列在黎巴嫩的軍事行動過於激進，指責以軍為打擊真主黨成員而摧毀整棟建築物。然而，以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 政府至今仍拒絕承諾撤軍。

以軍周四甚至公布新版軍事地圖，顯示其控制區進一步向黎巴嫩南部擴張，並強調這些區域將作為安全緩衝區。

兩名以色列官員向《路透》透露，以方正與華府協商，希望保留駐軍權利。其中一名接近納坦雅胡的高層官員形容雙方談判「相當僵持」，並強調以色列不會輕易讓步。

停火協議前景未明 美以關係面臨考驗

周四稍早，以軍空襲黎巴嫩南部 Kfartebnit 與 Zebdine 等地，造成至少 3 人死亡。黎巴嫩國家通訊社 (NNA) 表示，相關攻擊顯示衝突並未真正結束。

在貝魯特郊區避難的黎巴嫩居民表示：「伊朗和美國的事情結束了，但在黎巴嫩還沒有結束。我們只想知道，這場戰爭到底真的結束了，還是之後還會再爆發？」

在黎巴嫩南部港口城市提爾 (Tyre) 附近，不少返鄉居民看見家園已被夷為平地，大片瓦礫景象甚至被拿來與加薩走廊相比。

分析人士指出，川普與尼坦雅胡過去一直維持密切關係，雙方今年更共同發動對伊朗軍事行動。然而，川普如今將黎巴嫩停火列入協議核心內容，已使美以關係出現近年來最明顯裂痕之一。

《以色列時報》評論指出，以色列未來可能被迫面臨艱難選擇：繼續維持軍事壓力，卻失去川普政府的外交支持；或是保住與華府的關係，但必須縮減甚至終止目前視為最重要的軍事行動。

此外，批評人士也質疑川普是否真正達成最初目標。當初發動戰爭時，川普曾宣稱要摧毀伊朗核計畫、削弱其區域軍事影響力並促成政權改變。但最終簽署的協議並未明確實現上述目標。