鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-18 21:33

烏克蘭對莫斯科發動戰爭全面爆發以來規模最大無人機攻擊，這場襲擊破壞了一座關鍵煉油廠，引發火災，碎片如雨般傾瀉。

據《CNN》報導，根據莫斯科市長 Sergei Sobyanin 的說法，防空系統在周三（17 日）夜間至周四期間擊落了至少 194 架飛往莫斯科的無人機。

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這遠多於最近幾個月其他幾次猛烈襲擊的日均數量（當時無人機數量僅為兩位數），並提供了一個鮮明例證，凸顯了俄軍發動全面入侵以來基輔的無人機作戰能力大幅提升。

俄羅斯國防部稱，這場造成至少 17 人受傷的全面轟炸，是烏克蘭對俄羅斯廣大地區展開更大規模襲擊的一部分，防空系統一共攔截近 1,000 架無人機，包括在亞速海上空。

據《路透社》報導，俄羅斯航空管理局說，莫斯科所有主要機場的航班周四都暫時停飛。

烏克蘭的目標之一，包括距離克里姆林宮僅 15 公里的莫斯科煉油廠。

「味道太難聞了，我們關上了窗戶，但在公寓裡還是很難呼吸，」25 歲 Natalya Klimova 說，她與母親住在馬里諾區（Maryino）。「老實說，這非常令人害怕。」

Klimova 說，她聽到了至少 10 次巨大爆炸聲，她躲在浴室，鏡子在搖晃，整棟建築似乎都在顫抖。聲音大到她母親的血壓飆升，但 Klimova 說她太害怕了，不敢出門帶母親去看醫生。