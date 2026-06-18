鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
烏克蘭對莫斯科發動戰爭全面爆發以來規模最大無人機攻擊，這場襲擊破壞了一座關鍵煉油廠，引發火災，碎片如雨般傾瀉。
據《CNN》報導，根據莫斯科市長 Sergei Sobyanin 的說法，防空系統在周三（17 日）夜間至周四期間擊落了至少 194 架飛往莫斯科的無人機。
這遠多於最近幾個月其他幾次猛烈襲擊的日均數量（當時無人機數量僅為兩位數），並提供了一個鮮明例證，凸顯了俄軍發動全面入侵以來基輔的無人機作戰能力大幅提升。
俄羅斯國防部稱，這場造成至少 17 人受傷的全面轟炸，是烏克蘭對俄羅斯廣大地區展開更大規模襲擊的一部分，防空系統一共攔截近 1,000 架無人機，包括在亞速海上空。
據《路透社》報導，俄羅斯航空管理局說，莫斯科所有主要機場的航班周四都暫時停飛。
烏克蘭的目標之一，包括距離克里姆林宮僅 15 公里的莫斯科煉油廠。
「味道太難聞了，我們關上了窗戶，但在公寓裡還是很難呼吸，」25 歲 Natalya Klimova 說，她與母親住在馬里諾區（Maryino）。「老實說，這非常令人害怕。」
Klimova 說，她聽到了至少 10 次巨大爆炸聲，她躲在浴室，鏡子在搖晃，整棟建築似乎都在顫抖。聲音大到她母親的血壓飆升，但 Klimova 說她太害怕了，不敢出門帶母親去看醫生。
基輔在最近幾周的遠程襲擊中加大了對俄羅斯能源基礎設施的打擊力道，烏克蘭總統澤倫斯基將此定調為迫使俄羅斯結束戰爭的關鍵策略。
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