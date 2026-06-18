鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-18 22:10

美國勞工部周四 (18 日) 公布，截至 6 月 13 日當周，首次申請失業救濟金人數減少 4,000 人至 22.6 萬人，略高於市場預估的 22.5 萬人，顯示美國企業裁員規模仍維持低檔，勞動市場持續展現韌性。

美上周初領失業金人數降至22.6萬 就業市場韌性依舊(圖：REUTERS/TPG)

美國企業裁員規模仍維持低檔，勞動市場持續展現韌性。(圖：ZeroHedge)

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儘管近期中東衝突推升能源價格，加上企業面臨關稅及政策不確定性等挑戰，但美國就業市場表現依舊穩健。此前公布的 5 月非農就業新增 17.2 萬人，優於市場預期，也進一步緩解投資人對就業市場快速降溫的擔憂。

數據顯示，首次申請失業救濟金人數雖較前一周回落，但仍位於今年以來 19 萬至 23 萬人的區間高檔。用來平滑短期波動的四周移動平均值則升至 22 萬 3,250 人，創去年 12 月以來最高水準。

四周移動平均值則升至 22 萬 3,250 人，創去年 12 月以來最高水準。(圖：ZeroHedge)

市場分析指出，目前企業裁員意願仍然偏低，是支撐美國勞動市場的重要因素。美國失業率已連續三個月維持在 4.3%，反映企業在經濟前景不明朗之際，仍傾向保留現有員工。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

不過，持續申請失業救濟金人數則透露出另一層訊號。截至 6 月 6 日當周，持續申請失業救濟金人數增加 2.4 萬人至 181 萬人，創近三個月來新高。這項數據通常被視為衡量失業者重新找到工作的能力，顯示部分求職者尋找新工作的時間正在拉長。

美國政府本月稍早公布的數據也顯示，5 月失業者失業中位數時間升至 11.6 周，高於 4 月的 11 周，並創下 2021 年 11 月以來最長紀錄，反映企業雖未大規模裁員，但招聘步調仍相對保守。

部分經濟學家指出，去年關稅政策影響以及近期中東局勢升溫，使企業對未來經濟前景保持謹慎，進而壓抑新增聘僱意願。不過，整體而言，目前失業救濟金申請人數仍低於歷史平均水準，也低於去年同期表現，顯示勞動市場尚未出現明顯惡化跡象。