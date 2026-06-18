鉅亨網編譯段智恆 2026-06-19 01:00

中國 AI 新創 Manus 傳出將上演一場罕見的「反向收購」。根據《The Information》周四 (18 日) 引述知情人士報導，Manus 早期投資人正計畫以 20 億美元價格，向 Meta (META-US) 買回該公司股權，價格與 Meta 去年收購時相同。

買了又得賣？Manus傳斥資20億美元從Meta手中買回自己(圖：REUTERS/TPG)

報導指出，此舉源於中國政府近期加強審查美國企業投資中國先進 AI 技術相關交易。北京當局數月前已要求 Meta 撤銷對 Manus 的收購案，認為該交易涉及中國 AI 技術與資本外流問題。

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參與此次回購計畫的投資人包括紅杉中國前身機構 HSG、真格基金 (ZhenFund) 及騰訊 (00700-HK) 等 Manus 早期股東。其中，HSG 與真格基金正考慮透過募集新資金的方式，接手 Meta 持有的股權。不過，另一家早期投資機構 Benchmark 據傳不會參與此次回購。

Meta 於去年 12 月收購總部位於新加坡的 Manus，希望藉此強化自身在代理 AI(Agentic AI) 領域的布局。Manus 專注開發能夠以極少人為介入自主執行任務的代理 AI 技術，被視為生成式 AI 下一波重要發展方向之一。

然而，收購案完成後不久，中國監管機構便展開調查，檢視該交易是否違反投資與技術管制規範。根據先前報導，自北京於今年 4 月要求 Meta 撤銷交易後，Meta 已逐步與 Manus 進行營運切割，並停止雙方資料共享。

儘管面臨監管挑戰，Manus 業績表現卻持續快速成長。報導指出，公司年營收規模近幾周已攀升至 4 億至 5 億美元，遠高於 Meta 收購時約 1 億美元的水準，顯示 AI Agent 市場需求正快速升溫。

消息人士透露，Manus 目前也正考慮調整企業架構，未來可能轉型為在中國註冊成立的合資企業，並為後續赴香港掛牌上市鋪路。