鉅亨網編譯段智恆 2026-06-16 22:00

SpaceX盤中市值超車亞馬遜 躍居全球第五大上市公司(圖：REUTERS/TPG)

根據最新市值統計，SpaceX 盤中市值約達 2.74 兆美元，高於亞馬遜的 2.66 兆美元，僅次於微軟 (MSFT-US) 的 2.91 兆美元。自上周五以每股 135 美元掛牌以來，SpaceX 股價已大幅飆升，首個完整交易日便勁揚 20%，反映市場對其太空與人工智慧 (AI) 業務前景抱持高度樂觀態度。

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SpaceX 周二稍早也宣布，將以 600 億美元收購熱門 AI 程式開發工具 Cursor，進一步擴大集團在企業 AI 市場的布局。市場認為，此舉有助於強化旗下 xAI 的 AI 編碼能力，並與 OpenAI、Anthropic 等競爭對手抗衡。

執行長馬斯克近期更進一步點燃市場想像空間。他周日在社群平台 X 發文表示，SpaceX「或許能在 2030 年實現約 1 兆美元營收」。若該目標成真，將較公司 2025 年 187 億美元營收暴增逾 50 倍，成長幅度相當驚人。

不過，SpaceX 目前距離穩定獲利仍有一段距離。財報顯示，公司 2025 年淨損 49 億美元，今年第一季再虧損 42.8 億美元。分析人士指出，龐大的 AI 基礎建設投資以及火箭、衛星業務的資本支出，仍對獲利能力形成壓力。

儘管如此，多頭投資人認為 SpaceX 正掌握太空經濟與 AI 革命兩大長期趨勢。公司除了透過星鏈 (Starlink) 建立全球衛星網路優勢，也持續擴展可重複使用火箭業務。今年 2 月，馬斯克更完成 SpaceX 與 xAI 整合，進一步強化集團在 AI 領域的競爭力。

然而，市場對其高估值的質疑聲音也逐漸浮現。研究機構 CFRA 在 SpaceX 上市後隨即給予「賣出」評級，並設定 12 個月目標價 115 美元，較上周五收盤價低約 29%。CFRA 認為，SpaceX 面臨過於激進的成長目標、高估值預期以及高度資本密集的營運模式等風險。

The Westly Group 創辦人韋斯特利 (Steve Westly) 也警告，若 SpaceX 未能在未來數季交出符合招股書預期的成長成績單，投資人耐心恐迅速消耗。