鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-16 19:50

根據美國銀行最新的基金經理人調查顯示，當前人工智慧驅動的股市大漲仍處於「繁榮」(Boom) 階段，而非完全的「狂熱」(Euphoria)。

調查中，約有 56% 的受訪經理人認為目前正處於繁榮期，即由「害怕錯過」(FOMO) 情緒推動資金持續湧入，使漲勢不斷積累動能；僅 21% 的人認為市場已進入估值過高的狂熱階段。

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儘管投資人普遍認為 AI 交易仍有發展空間，但市場情緒已顯現出矛盾的緊繃感。調查指出，高達 80% 的投資人認為「做多全球半導體股」是目前最擁擠的交易，這創下了該調查歷史上的最高紀錄。

部分半導體企業如美光 (MU-US)、ARM (ARM-US) 和英特爾 (INTC-US) 的股價在 1 年內漲幅已超過 200%。

這種過度集中的趨勢在 2026 年 3 月開始降溫，美銀的信心指標降至 6 個月低點，現金水準有所回升，顯示市場的「浮躁牛市」正逐漸失去動力。

與此同時，AI 相關基礎設施的建設正不計代價地進行，2025 年資料中心的債務發行額翻倍至 1,820 億美元。美銀進一步警告，若 OpenAI 或 Anthropic 等 AI 巨頭進行巨型 IPO，可能會將 AI 相關標的的市場集中度推升至 47% 至 48%，這將追平甚至超越當年「網路泡沫」(Dot-com bubble) 時期的集中情況。