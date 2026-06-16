鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-16 12:10

日本銀行 (BOJ, 央行) 周二 (16 日) 周二決議升息 1 碼 (25 個基點) 至 1%，創下 30 多年來的最高水準，也加速自 2024 年開啟的貨幣政策正常化步伐。決議出爐後，日元兌美元收斂漲幅，從稍早一度觸及的 160.05 回軟至 160.21。

這是日本銀行 (BOJ) 自去年 12 月將利率調升至現行 0.75% 以來，首次採取升息行動，結果符合市場預期。在總裁植田和男缺席的情況下，八名決策委員中，七人同意、一人反對，反對票來自淺田透(Toichiro Asada) 。

‌



植田和男上周因肝囊腫感染而住院治療，是日銀自 2010 年至今，首次沒有總裁出席的會議。根據日銀，植田雖然沒有參與投票，但仍計劃提供理事會自己的看法。周二下午例行的會後記者會，將由日銀副總裁內田真一 (Shinichi Uchida) 主持。

此外，美國和伊朗周日表示，已達成一項重新開放荷姆茲海峽的臨時協議，由於地緣政治緊張局勢出現改善的跡象，日本決策官員可能更清楚何時需要再次升息以控制通膨。

知情人士本月稍早表示，官員們認為今年稍晚有進一步升息的可能性。儘管如此，日本首相高市早苗 (Sanae Takaichi) 對進一步寬鬆貨幣政策的偏好，被視為潛在阻礙。

疲軟的日元雖然能提升日本出口產品的競爭力，卻會加劇進口通膨，並對政府財政帶來沉重壓力，而高市政府試日前才通過一項 3 兆日元的追加預算案，旨在保護家庭免受能源成本上漲的衝擊。

數據顯示，日本 4 月核心通膨率放緩至 1.4%，降幅超出市場預期，創下 2022 年 3 月以來的最低水準，整體名目通膨率同樣為 1.4%，這已是連續第四個月低於日銀設定的 2% 目標。