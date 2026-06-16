鉅亨網新聞中心 2026-06-16 15:50

2026 年世界盃足球賽小組賽 H 組，在亞特蘭大球場上演了一場足以載入史冊的冷門。奪冠熱門、現任歐洲盃冠軍西班牙隊在全場占據絕對優勢的情況下，最終竟被世界排名第 67 位、首次入圍世界盃決賽周的維德角隊 (Cape Verde) 以 0-0 逼平。

這場比賽不僅震驚了足球界，更在博彩預測平台上引發了戲劇性的財富轉移，有人一夜淨賺超過 470 萬美元，卻也有人因這場「穩贏」的比賽損失了百萬美金。

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「門神」老將擋住鬥牛士軍團

在這場實力懸殊的對決中，西班牙隊展現了統治級的數據：全場控球率高達 77%，射門次數以 27 比 6 遙遙領先，並獲得 11 次角球。

然而，維德角隊 40 歲的老將門將沃辛哈 (Vozinha) 成為了西班牙前鋒們無法逾越的天險。這名效力於葡萄牙次級聯賽球隊查維斯的門將，全場貢獻了 7 次官方撲救，先後化解了奧亞薩瓦爾 (Mikel Oyarzabal)、托雷斯 (Ferran Torres) 及佩德里 (Pedri) 的多次威脅。

西班牙隊最接近得分的機會出現在上半場，托雷斯在近距離接獲傳球後擊中橫樑。即便下半場西班牙派遣了剛從傷病中恢復的球星亞馬爾 (Lamine Yamal) 替補上陣，仍無法突破維德角堅韌的防線。

分析指出，西班牙主教練德拉富恩特 (Luis de la Fuente) 在開場戰術中未使用正宗邊鋒，導致球隊陷入了「有控球、無穿透力」的傳統困境。反觀維德角，後衛博爾赫斯 (Diney Borges) 在第 90 分鐘的頭球險些完成驚天絕殺，若非西班牙門將西蒙 (Unai Simon) 反應及時，戰局可能更為慘烈。

博彩市場的千萬賭局

這場冷門在預測平台 Polymarket 上引發了極大震撼。賽前，世界排名第三的西班牙隊被認為有 92% 的獲勝機率。一名投資者豪擲 100 萬美元下注西班牙獲勝，原本預期若勝出可贏得約 8.6 萬美元的報酬，不料一場平局讓其百萬賭本瞬間歸零。

與此相反，一名帳號為「fishalive」的用戶在賽前逆勢而行，押注約 40 萬美元賭「西班牙不會獲勝」。隨著終場哨響，該用戶最終帶走了高達 470 萬美元 的獎金，創下本屆世界盃至今該平台上單筆獲利最高的紀錄。專家預測，本屆世界盃在美國的投注額將達到 44 億美元，遠超上屆紀錄。

非洲小國維德角

對於人口僅約 52.5 萬的非洲小國維德角而言，這場平局無異於一場勝利。主教練布里托 (Pedro Leitão Brito) 賽後激動表示：「這對我們國家意義非凡，我們展現了組織性與勇氣，這是我們國家『堅韌不拔』精髓的證明。」